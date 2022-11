El jueves 17 habrá una jornada de chequeos de prevención contra el cáncer de piel en el Club de Leones

Del 14 al 18 de noviembre, se desarrolla la semana de prevención contra el cáncer de piel. En este marco, el día jueves se llevará a cabo una jornada de chequeos en el Club de Leones de la que participarán siete dermatólogos y dermatólogas de la ciudad. Quien quiera concurrir deberá acercarse con un alimento no perecedero a Sarmiento 990, de 9 a 12 horas.

Foto – Gentileza

Tannia Ruiz, profesional del área, dialogó con RSM Radio para adelantar detalles de lo que será la convocatoria del jueves y brindó información acerca de los cuidados para prevenir la enfermedad y como tratarla. «Hay chequeos que todos debemos hacernos para controlar nuestros lunares, la principal forma de prevenirla, es cuidándonos del sol», aclaró. Además, advirtió que es una de las patologías más frecuentes y de mayor aumento en los últimos años.

En cuanto a sistemas de protección, recomendó el uso del protector solar, medir los horarios de exposición del sol y la ropa que protege la piel de los rayos UV. Hay que recordar que los distintos bronceadores no son suficiente barrera para cubrir el cuerpo de la radiación ultravioleta. La dermatóloga insistió con los horarios, recomendando no estar bajo la luz solar entre las 14 y 16 horas de la tarde, que es cuando la estrella más grande produce la mayor amenaza a nuestro cuerpo. «Hay que exponerse lo menos posible, no basta con el protector, es ideal acompañarlo con ropa que nos cubra y un gorro», remarcó.

Por otra parte, Tannia Ruiz informó como se llevan adelante los chequeos, en el que se realiza con un dermatoscopio, que es una lente que permite observar detalladamente la estructura de la piel, con los que examinan lunares y otras alteraciones en el tejido de las personas. «Generalmente, los tratamientos de cáncer de piel son quirúrgicos, hay excepciones, pero la mayoría van a cirugía», comentó. Haciendo referencia a los antecedentes familiares, remarcó que el melanoma tiene más riesgo por presentar mayor carga hereditaria, a diferencia de los carcinomas, que dependen de la exposición al sol.

Por último, recordó que los chequeos deben realizarse todos los años, especialmente en los niños, y que cualquier alteración en la piel, es motivo de visita al médico. También aseguró que en caso de autodetección de los mismos, significa que el proceso de la enfermedad, ya está avanzado y que los estudios te permiten detectar a tiempo los melanomas y que no generen metástasis en el resto del cuerpo.