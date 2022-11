Juan Pisano: «La cercanía del cuartel, no garantiza la efectividad y rapidez»

Respecto a lo ocurrido el fin de semana, cuando una vivienda de Chacra 28 fue severamente dañada, producto de un incendio que generó perdidas totales, RSM Radio dialogó con Juan Pisano, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad. En la entrevista, el referente de bomberos se analizó el reclamo, por parte de los vecinos, sobre la presencia de un destacamento en la zona.

Foto – RSM

Pisano remarcó que la cercanía de un cuartel con la vivienda perjudicada, no implica mejorar la efectividad de extinguir el fuego, porque los integrantes del cuerpo de bomberos no permanece en la base, sino que están en sus trabajos hasta que suene la alarma que indica que deben entrar en acción. Si bien hay posibilidades de apertura de un destacamento en el barrio, aún no hay fecha de inicio de obra confirmada. Además, recordó un incidente que ocurrió a escasos metros del cuartel y que los daños que se produjeron fueron totales.

Continuando con el pedido del cuertel, Pisano detalló que hay otros factores que analizar cuando se produce un problema de esta envergadura, como por ejemplo los materiales que se utilizaron para la construcción de la estructura dañada, las conexiones eléctricas, de gas, los productos de aislamiento adecuadas, y si la misma respeta ciertas pautas de obra que se exigen. «No es una sola cuestión de nosotros, los bomberos, hay muchas variables que se tienen que analizar», comentó.

Por último, recordó que el sábado se llevó adelante un simulacro de incendio forestal, en el Cerro Comandante Díaz. Participaron los mencionados Bomberos, Protección Civil, Parque Nacional Lanín, Sistema Provincial de Manejo del Fuego, el ejército, Policía, Gendarmería y Prefectura, con el fin de ejercitar a las dotaciones de cara a la temporada de verano, donde estos fenómenos se tornan recurrentes por las altas temperaturas.