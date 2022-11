«Si hay un incendio forestal, los brigadistas no saldrán a combatir el fuego», expresó Cisneros por el reclamo de los trabajadores

Así se expresó en los micrófonos de RSM Radio, Jorge Cisneros, secretario de organización de ATE San Martín de los Andes debido al reclamo que existe por parte de los brigadistas y empleados de otras dependencias nacionales. El dirigente gremial indicó que «estas cuestiones relacionadas con el reclamo que mantienen los brigadistas en torno al pase a planta permanente y la jubilación anticipada, empezó a visibilizarse el pasado mes de junio, en nuestra ciudad, cuando se realizó un plenario nacional y todavía no hay una respuesta a tales reclamos».

Foto: RSM

Cisneros explicó que en esa oportunidad se abarcó la temática de la jubilación anticipada y la edad en que se podían jubilar los brigadistas que combaten el fuego, teniendo en cuenta todos los riesgos que significan los trabajos que realizan cada vez que tienen que responder ante un evento de incendio forestal.

«Por otro lado además de tratarse la ley de que los hombres se puedan jubilar a los 50 años y las mujeres a los 47 años, también se reclamó el pase a planta permanente de los trabajadores. Ayer pasó algo que planta un precedente y es que en Salta, donde hay en estos momentos diferentes incendios forestales, los trabajadores se negaron a salir a combatir el fuego por el no cumplimiento del pago de los viáticos, la edad de jubilación, la aplicación del convenio colectivo de trabajo, reclamos que deberían ser escuchados y que no sucede. Por este tema se logró una solidaridad a nivel nacional. Hoy, mediante una reunión por zoom a nivel nacional, los brigadistas del Parque Nacional Lanín (PNL), han elevado la voz y han logrado un paro nacional», indicó Cisneros.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que para los próximos días es muy posible las formaciones de tormentas eléctricas, posibles nevadas y lluvias en la región. Ante este escenario, el dirigente gremial sostuvo que «por el paro llevado adelante en caso de registrarse incendios forestales no van a salir a combatir el fuego. Uno piensa que la patronal debería escuchar los reclamos, sin embargo, pasa todo lo contrario. Desde la máxima autoridad de Parque Nacionales (P.N.), se baja línea a todos los P.N., inclusive el que preside Patricia Mancilla, para que todos los trabajadores para que se expidan por qué no van a salir a hacer su trabajo. Una clara falta de comprensión y empatía de la patronal, llevando esto a un conflicto».

En las últimas horas se presentó en el Senado de la Nación la senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley por el cual se establece el régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales.

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Sobre este proyecto de ley, Cisneros indicó que «recién ahora se acuerdan de los brigadistas. Hace más de una década que venimos con el reclamo. Pasa que recién ahora sale esto y muestra la picardía de los políticos porque los brigadistas se plantaron y no van a salir a apagar ningún incendio hasta tanto se den respuestas a todos los reclamos. Queremos que todos los brigadistas pasen a planta permanente sin que haya un tamiz, que por no tener un secundario completo aquellos que estuvieron durante más de 10 años en la primera línea de fuego, no puedan ser tratados como corresponde».

Para finalizar, el dirigente gremial fue tajante, «si hay un incendio forestal en los próximos días, los brigadistas de ninguna manera van a salir a combatir el fuego».