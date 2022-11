Carlos Eguía: «Me fui de JxC porque me di cuenta que son una bolsa de gatos que no sirven para nada»

El candidato a gobernador por el partido Libertario, Carlos Eguía, habló en RSM Radio sobre su presente y la campaña que viene realizando a lo largo y ancho de la provincia de cara a las próximas elecciones. Fue bastante claro y a la vez tajante en sus expresiones, sobre el por qué de su salida de Juntos por El Cambio (JxC) y la actualidad política en Neuquén.

Foto: Leo Casanova – RSM

Sobre su salida de la Coalición Cívica-ARI y por ende de JxC, Eguía explicó que «no estaba conforme como se estaban llevando las cosas dentro de JxC, como dice Javier (Milei), es Juntos por el Cargo, porque se peleaban por quienes iban 2°, 1°, 3°. La verdad es algo que a mí no me interesa, por eso decidí irme. Ahora unos van con Rioseco, otros con Figueroa, otros quieren ir solos. Todavía a esta altura definen el candidato a vice. Por eso me fui y me fui de Coalición Cívica para que no digan como dijeron el año pasado, mintiendo, que yo rompí JxC. Me fui porque me di cuenta que son una bolsa de gatos que no sirven para nada».

El periodista sostuvo que el discurso del libertario Milei «es el que vengo pregonando hace 20 años. Cuando el año pasado yo decía que hay que sacarle el banquito a los corruptos, cuando dije que no hay que eternizarse en el poder. Me encontré con un referente que dice exactamente lo mismo que digo yo y con una capacidad de convocatoria realmente increíble. En San Martín demostramos que hay muchísima gente que tiene el mismo pensamiento. ¿Las expectativas? Vamos a ganar en la provincia, al original que es Marcos Koopmann y a la fotocopia que es Rolando Figueroa. Aunque quiera decir que no es del Movimiento, Figueroa vivió 28 años del MPN, fue candidato a diputado y ganó la elección, parece que ahora descubrió todo lo malo del MPN».

Eguía por otra parte explicó que no cree que Figueroa sea el candidato de JxC, en virtud de las avanzadas charlas que el diputado por el MPN mantiene con distintos referentes del sector. En ese sentido, Eguía manifestó que si el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, apoyan o tienen como candidato a Figueroa, tendrán que ir a las elecciones con un nuevo sello. En tanto, vaticinó que el PJ neuquino «hará la peor elección en la provincia, al que pongan de candidato va a pasar vergüenza».

«En vez de pensar en acuerdos, nosotros estamos trabajando y pensando cómo vamos a solucionarle la vida a la gente que hoy la está pasando muy mal. Vamos a meter muchos intendentes y concejales en las distintas localidades del interior neuquino. Estamos convencidos que vamos a ser gobierno, vamos a jugar la nuestra y estamos trabajando para la gente. El sábado 17 de diciembre vamos a meter más de 5 mil personas con la presencia de Javier Milei lanzando la candidatura», sostuvo.

Al consultarle sobre qué es ser libertario, Eguía explicó que significa más allá de defender la libertad, «es sacarle impuestos a las Pymes, mejorar la educación, terminar con la fábrica de militantes, terminar con la casta, porque yo invito a todos a verificar los nombres de las otras listas, que no la dan porque tienen miedo, van a ver que son siempre los mismos nombres. El que no va a diputado va a concejal y sino acompañan a otros. Nosotros tenemos el 95% de los nombres que nunca hicieron política, pero es gente capacitada, preparada, con ganas de ganar, de ser gobierno en la provincia y en cada una de las localidades».

Sobre los diferentes hechos denunciados en el gobierno provincial por los hechos de abusos, acoso y la estafa con los planes sociales, el candidato a gobernador manifestó que «hay falta de controles, cuando falta eso pasa cualquier cosa. Apenas asuma pongo una bomba en el Instituto Provincial de Vivienda, porque hace 45 años que no sirve para nada. Invitaría a la gente a que me diga cuántos tienen viviendas a través del IPVU y el que la tiene no la pagó, algo que es peor todavía. Descabezo el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que lo único que saben hacer es negocios, alquilar ambulancias, cochecitos y todo eso, pero cuando un abuelo le va a pedir un audífono, tardan 6, 7 meses en dárselo. Me pongo al frente, no de la Secretaría de Seguridad, voy a nombrar Ministerio de Seguridad a cargo de un policía que sepa y haya estudiado para ello. No un amigo mío, ni una Vanina Merlo que no tiene la menor idea de poner una alarma en su casa. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. Al igual que la educación, tendremos maestros flotantes, cosa que cuando un docente no vaya un día, inmediatamente hay otro cubriéndolo. Vamos a cambiar un montón de cosas, como la conectividad en el norte neuquino que no hay señal, al igual que en San Martín que lo primero que se pregunta por un hotel 5 estrellas y qué conexión hay. No puede ser además que hoy para entrar a San Martín tardes dos horas porque hay un solo carril y hay 4 mil tipos que quieren entrar a la ciudad. Lo mismo que para subir al cerro, que te tienen que llevar a «cocochito» porque en invierno se resbalan los autos. Esa ruta tiene que estar asfaltada, es más, yo voy a hacer el puente de La Rinconada, porque ese puente que hay hoy se va a caer abajo. Esas son las cosas que le importa a la gente».

Ampliando sus propuestas, Eguía indicó que «a todos los mapuches truchos los meto en cana. A todos los que se le ocurran cortar una ruta por 30 segundos, los meto en cana. Sabiendo con 48 horas de anticipación los delitos que van a cometer, me levanto a las 4 de la mañana, llevo dos fiscales y les digo que quiero toda la policía. Al primer tipo que pone un pie en la calle me lo meten en cana y al primero que lo salga a defender también adentro. Hay que tener pelotas para gobernar. A esos pseudos mapuches que quieren tomar el Lanín, que vayan a laburar. Son atorrantes que tienen servidumbre, ni siquiera crían un chivo para comérselo, porque con las RAM que tienen y camionetas 4×4 comen en los mejores restaurantes de San Martín vestidos de criollos. Son cosas que me dan bronca por eso las digo de esta manera. Tenemos que hacer cumplir la Constitución».

El dirigente político indicó que el candidato a intendente en San Martín se va demorar unos días más, al igual que el nombre del vicegobernador. «Queremos a los mejores, a gente capacitada. Hoy tenemos muchísimos nombres que quieren sumarse, pero no por un sueldo, porque quieren cambiar la realizada de los neuquinos», añadió.

Para finalizar, reflexionó «soy un periodista, no quiero ganar plata en la política, quiero trabajar por los neuquinos y evitar que nuestros hijos se vayan del país. Estaremos trabajando y recorriendo la provincia para dar a conocer nuestras propuestas».