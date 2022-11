Carlos Saloniti dijo que no comparte con los concejales la declaración de Emergencia Educativa

En la sesión ordinaria del día de hoy, el concejo deliberante aprobó por unanimidad el dictamen emitido por la Comisión de Educación, a través del cual se declara la Emergencia Educativa en las instituciones públicas de nuestra ciudad, por el término de un año. En el momento que esto sucedía, el intendente Carlos Saloniti era entrevistado en Cadena Sur y decía que no compartía el criterio de los concejales para realizar esa declaración.

Foto: Ministerio de Gobierno y Educación

Consultado por el periodista Walther Pascual, el intendente declaró: “Yo no comparto. Primero que no tiene efectos jurídicos, porque la educación es una competencia provincial. Generalmente, una ley de emergencia es para permitir a los ejecutivos hacer contrataciones directas para readecuar presupuesto, Lo que nosotros tenemos es mantenimiento de escuelas y en eso vienen llegando los fondos permanentemente. Entonces no comparto”.

Ante estas declaraciones, no se hicieron esperar las respuestas de los concejales que desde principio de año vienen recibiendo todos los reclamos por parte de la comunidad educativa de la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad.

La presidente de la comisión de Educación, Mercedes Tulián, indicó: “Parece estar ajeno a todo lo que pasa en las escuelas desde hace mucho tiempo. Varias veces se lo citó. Se le enviaron comunicaciones. No es la primera vez que se declara una emergencia y por el contrario, creo que surgió efecto, ya que el lunes tenemos una reunión”. Esto explicaba la representante de Juntos por el Cambio, haciendo referencia al encuentro con el ministro Llancafilo.

“Una pena que después de tanta insistencia por parte de la comunidades educativas, del Concejo Deliberante, de ATEN y hasta del Distrito Escolar, se deba llegar a tener que declarar esta Emergencia”, expresó Tulián.

Aclarando, las palabras del intendente, la concejal explicó: “El ejecutivo no solo tiene el convenio de mantenimiento de escuelas, sino también dos obras delegadas que están muy retrasadas, una de ellas es la de Payla Menuko. Creo que el intendente de todos los sanmartinenses debe ser el primero en bregar por los derechos de una educación digna desde el primer día de su gestión”.

Asimismo, el concejal Santiago Fernández, del Frente de Todos, le respondió a Saloniti: “Lo que dijo Saloniti es de una ignorancia absoluta. La Emergencia Educativa que dictamos tiene un conjunto de medidas concretas que tiene que tomar el ejecutivo. Lo que pasa es que ni siquiera se sentó a leer el proyecto”.

En este sentido,el secretario de la comisión de Educación agregó: “Saloniti desconoce el estado de las escuelas. Yo estoy seguro que si le pedimos que vaya a cualquier escuela, no sabe ni donde queda”. “Mientras él decía eso, haciendo campaña en un estudio de radio, en el Concejo Deliberante había directoras de escuelas llorando porque no pude tener a sus alumnos en las instituciones educativas. Las vieron los once concejales y los presentes, llorando”.

Sobre la situación, Fernández agregó: “Los gobiernos municipales del MPN son subordinados a las decisiones del gobierno provincial. Cuando el proyecto tuvo dictamen de la Comisión, y se lo presentamos al intendente, en un viaje a Neuquén, a las órdenes del ministro Llancafilo nos invitaron a una reunión con el objetivo de desactivar la declaración. Saloniti hizo todo lo posible, junto al presidente del Concejo para que no se llegara a dictar la declaración de Emergencia”.