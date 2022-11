Marcos Koopmann: «Queremos que el gobierno nacional elimine el impuesto a las ganancias para los trabajadores»

Después de las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino, que se desarrollaron este domingo, el ya candidato a gobernador por este partido, Marco Koopmann se acercó a los estudios de RSM Radio para dialogar sobre los diversos temas que le atañen a la provincia. En principio hizo un balance sobre el desarrollo del proceso eleccionario.

Foto: gentileza prensa Marcos Koopmann

“Fue muy importante la participación de casi 30.000 votantes en 26 ciudades de la provincia de Neuquén, cuando en el 2018 habían votado 22.000. Siempre destacamos las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino que nos permiten poner valor la participación ciudadana a través del voto democrático. Es el único partido de la provincia que elige a sus candidatos a través de una interna uniendo las disidencias”, expresó Koopmann.

El candidato anticipó que aún no está definida la fecha de las elecciones generales dentro de la provincia para el 2023, “Faltan meses todavía y aún no ha sido debatido en profundidad. Nosotros estamos trabajando sin importar en qué momento del año es la fecha”. Se trata de uno de los interrogantes en los que el ejecutivo provincial aplica, como es habitual, una estrategia de desnacionalizar la elección, alejándola de las elecciones para presidente, aunque, en esta oportunidad, se sospecha que podría ser cercana a mediados de año.

El vicegobernador se refirió al proyecto de ley para poder eximir del pago a las ganancias a los trabajadores de la planta provincial. En este sentido, aclaró: “Partamos de que el salario es un ingreso y no una ganancia, por lo que no deberían pagar ese impuesto. Hoy es extorsivo producto de la inflación y de que los mínimos no imponibles quedaron fijos o se actualizan detrás de la inflación y hace que cada vez más trabajadores terminen pagándolo. Por eso queremos que el gobierno nacional elimine el impuesto a las ganancias para los trabajadores”.

Sobre esto, explicó que no todos los trabajadores patagónicos del sector público pagan el impuesto a las ganancias por percibir la zona desfavorable, que se trata de una compensación en el salario para que los trabajadores se arraiguen en la patagonia. “En Chubut, en Santa Cruz y en la provincia de La Pampa, no se computa la zona desfavorable en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Entonces, los trabajadores de la provincia de Neuquén, frente a la ley están en una situación de desigualdad, por eso estamos trabajando en el proyecto”.

Koopmann fue consultado por la legislación que busca proponer el boleto estudiantil gratuito para toda la provincia. “Es generar igualdad y justicia social para que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación. Que el transporte público no sea una limitante sino un facilitador sin importar el nivel en el que estén estudiando. El gobierno de la provincia de Neuquén va a pagar ese pasaje”.