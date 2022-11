Saloniti contra la Asociación Hotelera: «Es fácil salir a hablar y hacer crítica de todo, ¿ellos hacen todo bien?»

Carlos Saloniti, intendente y flamante ganador de las internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) el pasado domingo, para ser el candidato por el partido provincial en las próximas elecciones generales del 2023, habló con RSM Radio y se manifestó sobre varios temas que presenta la ciudad. El eje estuvo puesto en las demandas que tiene la ciudad y el comunicado que hace algunos días presentó la Asociación Hotelera y Gastronómica (AHGSMA) de nuestra ciudad.

«No comparto el comunicado de la AHGSMA, porque cuando sos parte de una sociedad, una asociación, una junta vecinal, el carro lo tiramos todos. Los problemas que tiene San Martín, son problemas de crecimiento y porque se tienen temporadas que son extraordinarias. Las temporadas vienen siendo muy buenas, por eso me parece cuanto menos injusto, para una gestión que trabaja un montón. No porque no falten cosas por hacer, sino porque dando lecciones de moral no se construye una sociedad. Yo no me pongo a a ver cómo hace una asociación cada uno su trabajo, si todos tienen a sus empleados en blanco, si tienen todo registrado como corresponde. Es muy fácil salir a hablar y hacer una crítica de todo, parece que la AHGSMA hace todo bien y nosotros todo mal. Hablan del transporte público caro y ni saben lo que tuvimos que hacer para que la empresa se quede, lo que nos costó, lo que trabajamos para esto, teniendo en cuenta la inflación, los precios y todo. No tengo nada personal con nadie, pero no fue un comunicado que contribuya a ayudar a una sociedad que se dice querer», esgrimió visiblemente contrariado el jefe comunal.

Siguiendo con el tema, el intendente analizó las cuestiones que en el comunicado se expresaron y manifestó que «no es solo el municipio el responsable de todo. Es muy fácil sentarse en la computadora y empezar a enumerar las cosas que no nos gustan de la ciudad. Eso no lo comparto. Faltan cosas por hacer, pero venimos haciendo. Vino el presidente y la travesía urbana la firmamos con el presidente días atrás por casi 500 millones de pesos para hacer la obra, se está haciendo la avenida Los Lagos. Hemos hecho un montón de cosas en la ciudad. Sabemos que faltan cosas, sí, pero también tiene que ver con el crecimiento de una sociedad, donde todo el mundo quiere venirse a vivir a San Martín. La construcción en la obra privada mueve muchísimo al igual que el turismo, por eso digo que el comunicado no es constructivo, no es un mensaje de una asociación constructiva. Ahora si la idea era hacer política, bueno, salió perfectamente bien. Hacer un manual de críticas no ayuda, es sumamente injusto, yo los conozco y saben cómo trabajo».

Sobre el triunfo en las urnas del pasado domingo y las ganas de ser reelecto en las elecciones generales del próximo año, Saloniti indicó que «fue un tema que traté mucho con mi familia. Estuvimos atravesados por la pandemia y siento que trabajamos mucho. Siendo honesto hoy se ve la presencia municipal a diferencia de otros intendentes. Este municipio renovó el parque automotor, en tres años de gestión vamos a hacer dos canchas de césped sintético, hemos hecho muchísimas gestiones en diferentes ámbitos. Nos faltan un montón de cosas pero creo que rodeado de gente con muchas ganas, la vocación y las ganas de seguir trabajando para que esta ciudad siga mejorando vamos a poder».

Uno de los temas mas preocupantes por estos días en la ciudad es el funcionamiento de las plantas de tratamiento de efluentes, teniendo en cuenta que las autoridades de la Cooperativa de Agua y Saneamiento manifestaron que es muy posible que si las mismas continúan trabajando al límite, se deba hacer un by pass arrojando los líquidos al lago Lácar sin el tratamiento completo.

Sobre eso el intendente explicó que «no hay que contar el drama solamente, hay que entender la historia. Hay que separar las cosas y saber qué parte invierte la Cooperativa. No se puede poner la responsabilidad solo en la municipalidad, para eso tenemos el servicio concesionado. La opinión de la Cooperativa es lo que va a pasar con las plantas en el verano. Lo que hay que hacer es saber cómo están operando las plantas. Por eso solicitamos que vengan ingenieros del EPAS y en función del informe que estamos esperando que se entregue, saber qué acciones seguir. Queremos saber si se está haciendo todo lo que indica el manual de operación de las plantas y saber si se está trabajando bien. Las gestiones para la refuncionalización de las plantas las venimos haciendo, con funcionarios de Nación y en compañía de Martín Rodríguez. Vamos a esperar el informe del EPAS y trabajar como corresponde».

Saloniti además confirmó que una vez que se termine el asfalto en la calle del nuevo hospital de Chacra 2, el transporte urbano va a llegar hasta el flamante nosocomio. «Una vez que el asfalto esté listo, que esté terminado haremos los arreglos para que el colectivo llegue hasta el hospital», indicó.

Para finalizar el intendente explicó que «vengo trabajando mucho, si no me toca ser intendente ayudaré por y para San Martín. Hoy solo estoy pensando en seguir trabajando como lo venimos haciendo, con un panorama complicado desde lo económico porque no nos ayuda, pero buscamos seguir mejorando. Dar lecciones como hace la asociación hotelera es muy sencillo, pero hay que estar al frente de una sociedad como San Martín. Confío en que el país va a salir adelante, que vamos a mejorar, que hay que seguir empujando. Lo que la gente quiere no es comunicados, es trabajar todos juntos. Lecciones de moral y críticas, no, es mucho».