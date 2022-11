Con críticas a las elecciones del MPN, María Laura Da Pieve se alinea al proyecto político de Rolando Figueroa

Mientras que Rolando Figueroa comienza a definir las alianzas para su postulación como candidato a gobernador provincial, presenta a sus referentes en las localidades neuquinas. Tal como lo hizo Gloria Ruiz, intendente de Plottier, en San Martín de los Andes, y a través de un comunicado, la concejal por el Movimiento Popular Neuquino, María Laura Da Pieve, manifestó su adhesión al proyecto político.

Foto: gentileza

“Compartimos la misma manera de ver la política: cerca de la gente, sin condicionamientos ni divisiones entre quienes hoy tenemos la responsabilidad de trabajar para los vecinos y vecinas desde un cargo electivo”, explicó Da Pieve, quien preside el bloque del MPN en el Concejo Deliberante, al manifestar su acompañamiento a la candidatura de Rolando Figueroa. A su vez, dijo que comparten la preocupación por el estado de la educación pública, la falta de oportunidades para los y las jóvenes y los manejos del poder “que quedan entre unos pocos, donde siempre parece que se está gobernando para beneficio personal”.



Da Pieve, al igual que Figueroa, dijo que se formó durante muchos años en diversos puestos de carrera y políticos “para trabajar para los demás, y veo que él en su camino ha hecho lo mismo. Siempre cerca de la gente”. Además, destacó que Rolando ha mantenido un equipo de trabajo durante 20 años y eso genera confianza. “Por lo general, los políticos se van rodeando de la gente que les conviene en cada momento”, analizó y consideró, por el contrario, que en Figueroa existe una forma de hacer política que no está pensando en el beneficio personal, “sino en un camino de crecimiento para la provincia, y en mi caso para mi ciudad”.



“Este es un espacio donde todos y todas se acercan por convicción, y eso da cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Acá nadie obliga ni extorsiona, sino que se participa libremente con amor y esperanzas de que podemos generar un cambio”, añadió.



Por otra parte, la concejal del MPN hizo un balance de la elección interna del partido el fin de semana en la localidad y consideró que fue muy baja la participación, particularmente en San Martín de los Andes, donde votaron cerca de 1600 personas, “esto da cuenta del achicamiento del partido”. “Cada vez convoca a menos personas porque no se motiva la participación. Esto me resulta triste e incluso peligroso porque la apatía es lo peor que nos puede pasar a quienes deseamos vivir en democracia. La participación ciudadana es fundamental, el Movimiento Popular Neuquino fue pionero en elegir a sus candidatos a través de internas libres y transparentes y claramente esto hoy no está pasando”, agregó.



María Laura Da Pieve es licenciada en Ciencia Política, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hizo un posgrado sobre Gobernabilidad y Gerencia Política, en la Geroge Washington University y la Universidad de San Andrés, y otro para la Alta Dirección Pública en la Universidad de San Andrés. Entró por concurso a la planta del municipio de San Martín de los Andes, fue secretaria legislativa en el Concejo Deliberante durante el mandato 2015-2019 y actualmente preside el bloque del MPN en el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes.