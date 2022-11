El juez Balderrama les dictó solo 15 días de prisión preventiva a los hermanos que fueron detenidos en varias ocasiones

Luego de haber sido detenidos en tres oportunidades en tan solo 48 horas y tras haber recibido el favor del juez Balderrama de no hacer lugar al primer pedido de la Fiscalía de mantenerlos en prisión preventiva tras el control de detención, se llevó a cabo en la tarde de este jueves una nueva audiencia de formulación de cargos.

Foto: Federico Soto – RSM

Sin embargo, tras la detención del pasado miércoles por la tarde en el barrio Vega San Martín, los dos hermanos, que continúan alojados en la Comisaría 43°, fueron presentados ante la Justicia en una nueva audiencia, en este caso para formularle los cargos correspondientes, teniendo en cuenta los antecedentes y el raid de delitos cometidos en las últimas semanas.

En la audiencia correspondiente finalizada minutos antes de las 20 horas, a uno de ellos se lo acusó de robo en grado de tentativa en dos hechos, daños en otro hecho, robo de automotor agravado, amenazas y violación de domicilio en concurso ideal con hurto en grado de tentativa.

Al otro de los hermanos se le formuló cargos por los siguientes delitos: robo en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso ideal con hurto en grado de tentativa.

RSM pudo averiguar que el juez Juan Pablo Balderrama no suele extender las prisiones preventivas por más de 15 días. Normalmente, el criterio utilizado es revisar cada dos semanas las medidas cautelares otorgadas a los detenidos. Es por ello que la Fiscalía solicita cada 15 días una nueva audiencia y el juez determina si prorroga o no la medida impuesta. Una fuente confiable manifestó a este medio que «es el único juez que siempre hace lo mismo, no es para este caso en particular sino que en todos los casos hace lo mismo».

Es muy posible que además de la imposición de la prisión preventiva, a los dos hombres de 35 y 44 años respectivamente, se los interne en un sector del Hospital Dr. Ramón Carrillo por las adicciones que tienen, teniendo que utilizar a un efectivo policial como custodia para cada uno de ellos.