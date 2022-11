Habló Messi en la previa del debut de la Selección: «Me siento muy bien físicamente»

Lionel Messi se convirtió en el primer jugador de la Selección Argentina en sentarse en una conferencia de prensa en el Mundial de Qatar 2022. En este sentido, la Pulga aseguró que se siente «muy bien físicamente» y que llega «en un gran momento» al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo, programado para este martes a las 7 de la mañana ante Arabia Saudita.

Messi había quedado en el centro de la escena en los últimos días por no entrenarse siempre a la par del grupo, pero especialmente en la mañana de este lunes, cuando a 24 horas del estreno de la Selección Argentina en Qatar, se viralizó una imagen de su tobillo hinchado, algo que generó muchísima preocupación.

«Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro«, admitió Messi.

El capitán también explicó que «es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera«.

«Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento«, agregó.

Messi consideró que contra Arabia Saudita espera «un partido difícil» y advirtió que «me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos».

«Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo«, concluyó.