Pechen: “Vaca Muerta nos ha transformado en la potencia energética del país”

“La producción de Vaca Muerta empieza a tener su impacto económico en la provincia. Hoy tenemos una producción de 300 mil barriles día, 80 millones de metros cúbicos de gas y que nos ha transformado en la potencia energética del país”, remarcó la candidata a vicegobernadora por el MPN, Ana Pechen.

En una entrevista en el programa “Una mañana cualquiera” en la radio Vorterix, Pechen aseguró que la estabilidad neuquina se sustenta en la garantía que genera la gestión del MPN durante sus 60 años de historia y en la fuerte apuesta que significó hace más de nueve años poner en marcha el proyecto de hidrocarburos no convencionales que hoy genera gas y petróleo para toda la Argentina.

“Hoy Neuquén es muy atractivo por Vaca Muerta y tenemos la autoría de eso”, enfatizó la candidata a vicegobernadora al recordar que casi una década atrás “nadie creía en su potencial” y ella junto al entonces gobernador Jorge Sapag tuvieron que instalarla a nivel local y a nivel internacional “para el bienestar de los neuquinos”.

Pechen sostuvo que en la actualidad existe un interés de parte del mundo por nuestros recursos, y que “hoy los bonos neuquinos son más fuertes que los bonos nacionales porque se cree más en Neuquén que en la política nacional”.

No obstante, la candidata reconoció que el gran atractivo que genera Vaca Muerta puede suscitar también la mirada de mucha gente con intereses espurios que quiere apropiarse y tomar decisiones sobre el futuro de Vaca Muerta.

Al respecto, Pechen destacó la fortaleza del partido provincial para generar confianza en la población y en establecer mecanismo de paz social que invita a los distintos operadores y empresarios del sector a querer invertir en la provincia. “En Neuquén no hay grieta. Hay diferencias pero no hay grieta. Y no hay disputa entre los tres poderes del Estado y eso es garantía de paz social”, apuntó la candidata.

En ese sentido, reconoció el impacto económico que provoca Vaca Muerta a nivel regional y sostuvo que “Neuquén es hoy después de CABA la segunda provincia con el mayor PBI per cápita”, indicador que comparó con el “territorio nacional olvidado” que era la provincia 60 años atrás.