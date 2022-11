Provincia lleva tranquilidad y sigue de cerca una posible erupción del volcán Villarrica

Informaciones falsas y erróneas asustan a la población y en nada colaboran a la tranquilidad de la población. El volcán Villarrica se encuentra en alerta naranja y de ninguna manera representa peligro alguno para las localidades cordilleranas.

No existe un escenario de cambio de alerta o de erupción inminente; además de ser el Villarrica es un volcán efusivo y no un volcán explosivo como el Cordón Caulle, y no hay potencial afectación sobre el territorio argentino.

Desde Provincia siguen de cerca el comportamiento del volcán y los reportes diarios que envían desde Chile. «Esto es lo más preocupante, lo que estamos siguiendo día a día. Las cenizas ya nos han complicado en el área cordillerana», indicó el funcionario provincial en declaraciones a LU5.

La actividad que reporta el volcán Villarrica enciende nuevamente las alarmas. «Estamos muy atentos a lo que pase con el volcán. Puede emitir un pulso más alto y es ahí donde nos puede complicar», señaló Giusti.

Del lado argentino, las localidades más cercanas al volcán son San Martín y Junín de los Andes, el pasos Mamuil Malal y Aluminé. «Por ahora la actividad se registra en Chile. No queremos que pase nada en este sector», expresó el titular de Defensa Civil.

Las autoridades de Chile están en alerta y evaluando medidas preventivas ante la posible erupción del Villarrica, uno de los más activos de Sudamérica. Localmente se ubica a 380 kilómetros de Bariloche.

Un incremento de sismos de origen volcano tectónico disparó un alerta amarillo para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue en La Araucanía, además de Panguipulli en la región de Los Ríos, especialmente por la localidad de Coñaripe que se encuentra en la zona de riesgo.

Por su parte el director regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Daniel Epprecht, explicó que esperan que «no ocurra una erupción pero es momento de prepararse. El volcán Villarrica ha hecho erupciones mayores y buscamos con esto disminuir la vulnerabilidad de las personas que habitan en el sector“.

En declaraciones periodísticas Epprecht también destacó que en caso de que el volcán Villarrica haga erupción, la zona segura es el área urbana de la comuna de Panguipulli. Hay 10 puntos de evacuación transitorios que están siendo informados a sus habitantes y turistas.