Desde la Junta Promotora del Pro aseguraron que tienen los proyectos para resolver los problemas que afectan a San Martín de los Andes

Hace un par de semanas, se validó la junta promotora del Pro a nivel local, la que quedó constituída con Julian Pablo Sato, como presidente, Juan Carlos Querejeta como, vicepresidente, Gerardo Schroh como tesorero, y Cesar Meza como uno de los vocales. Estos cuatro integrantes, fueron entrevistados en RSM Radio y plantearon cuál es la postura que tomarán de cara a las elecciones locales y provinciales del 2023.

Según lo explicado por el presidente de la Junta Promotora, para su validación se llamó a una Asamblea que aprobó por consenso la lista que se postuló y luego de ser refrendada en Neuquén, quedó oficializada. Esta mesa define la política que va a llevar adelante el partido dentro de la localidad y toma decisiones para la elección de quienes van a ser los candidatos, en este caso a intendente y concejales.

En relación con la propuesta que se va a presentar, Juan Carlos Querejeta indicó: “Desde hace muchos años venimos analizando la ciudad de San Martín de los Andes y hay situaciones que hay que resolver de manera inmediata. El tema de la vivienda, el tránsito o el estacionamiento. Tenemos las propuestas para resolver cada uno de estos temas y además sabemos gestionar, porque lo que falta es gestión”.

“Cada uno en su actividad hemos demostrado que podemos llevar adelante un proyecto creíble y confiable en San Martín de los Andes. No es nada del otro mundo”, agregó Querejeta.

En este sentido, César Mesa acotó: “Es una realidad que hay necesidad de mucha infraestructura en San Martín de los Andes. Somos una ciudad que va en crecimiento constante, que se estima en 60.000 habitantes y eso genera demandas en todos los sectores. Nosotros venimos trabajando hace muchos años con la realidad de nuestra localidad y sabemos cómo hacerlo.”

“No podemos estar corriendo atrás de los problemas en San Martín de los Andes. Nosotros tenemos condiciones y estamos a la altura del partido para poder planificar a futuro un San Martín de los Andes para 80.000 habitantes”.

Respecto de la actual gestión de Carlos Saloniti, y después de un comunicado de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad, Julián Sato detalló: “Decir que las autoridades municipales no trabajan es injusto, pero si están trabajando siempre sobre lo inmediato, no hay una visión a largo plazo. No hay una buena administración de los recursos, todo va a para pagar sueldos. Se necesita una administración bien saneada para poder hacer las obras necesarias.”

En relación con la posibilidad de financiar los cambios que la ciudad requiere, Gerardo Schroh destacó: “Estamos recibiendo un aporte de regalías por 19.000 habitantes. Es decir, que no hemos logrado cambiar, en todos estos años, esa política de distribución de recursos. Si esto se repartiera en la misma proporción para las localidades, probablemente el crecimiento fuera de otra manera, y se podría planificar”.

En la entrevista también se abordó la situación de los posibles candidatos para ocupar la intendencia. En este sentido, Sato, fue bien claro: “El Pro tiene tres precandidatos en este momento, Juan Manuel Gómez Margeri, Gerardo Schroh y César Meza. Estos son los que vamos a evaluar para ver quién de los tres tiene más chances para representar el partido y los conceptos que pregona el Pro. En estos días vamos a estar tomando esta decisión que luego se presentará en la mesa de Juntos por el Cambio, para evaluarla con la propuesta de los otros partidos”.