Grupo F: Marruecos a octavos venciendo a Canadá y Croacia aguantó el empate y dejó afuera a Bélgica

Marruecos venció por dos a uno a Canadá y se aseguró el liderazgo del Grupo F, aprovechando el empate sin goles entre Croacia y Bélgica. El elenco africano es uno de los pocos invictos que aun hoy tiene la competencia.

Todo comenzó bien para el elenco marroquí, es que a los cuatro minutos de comenzado el encuentro Hakim Ziyech aprovechó el error en la salida del experimentado arquero canadiense Milan Borja, y lanzando la pelota por encima de la última línea de la defensa abrió el marcador. A los 23 minutos Youssef estiró la ventaja en lo que parecía la antesala de una goleada. Pero antes de terminar la primera mitad, Naif Aguerd desvió una pelota y dejó sin chances a su propio arquero, provocando el descuento del equipo norteamericano.

La segunda mitad tuvo a Canadá como protagonista, pero sin generar verdadero peligro en el arco rival. Ya eliminado de antemano, no pudo complicar la hazaña de los africanos que aprovecharon la igualdad entre Croacia y Bélgica para ser líderes de su zona.

En simultáneo se disputó el encuentro entre los europeos, que al no sacarse ventajas, dejó sin chances a un Bélgica que llegó a esta Copa lleno de estrellas y como candidato a llegar muy lejos.

Marruecos se medirá el martes a partir de las 12 con España, segunda del Grupo E. Mientras que Croacia se medirá con Japón que finalizó como líder del Grupo E el lunes a la misma hora.

CROACIA AGUANTÓ Y ELIMINÓ A BÉLGICA

roacia y Bélgica fueron protagonistas de un verdadero partidazo a pesar del 0 a 0 correspondiente a la tercera fecha del grupo F del Mundial Qatar 2022. En la previa, a los balcánicos les servía el empate para avanzar, pero una victoria les podía dar la primera ubicación en la zona. para los Diablo Rojos, la obligación era una sola: ganar, pero no se le dio. Y cuando se pensaba que la solución estaba en el banco, terminó siendo uno de los motivos máximos por los que no pudo quedarse con el triunfo. Romelu Lukaku, que llegó “tocado” a la copa, falló en dos ocasiones y de manera increíble, lo que pudo ser la clasificación de Bélgica que no estará en octavos porque fue Croacia el que pasó.

Los primeros 45 minutos tuvieron vértigo puro. A los seis segundos, Croacia ya tuvo la primera jugada de peligro. Los minutos siguientes, el equipo de Roberto Martínez empezó a notar el nerviosismo por la búsqueda del gol y ese estado fue aprovechado por su rival que jugaba mucho mejor, pero sin lastimar el arco defendido por Courtois. Las llegadas de Bélgica se daban a puro corazón y con mucho desorden táctico.

En el comienzo de la segunda etapa, Bélgica optó por su goleador. Romelu Lukaku saltó a la cancha para darle al equipo ese peso de un nueve con gol. En esa parte, el partido se rompió y las llegadas eran para los dos equipos, pero el protagonista iba a ser el atacante de Inter. Primero, tuvo “un penal en movimiento”. Su remate estrelló el palo. Mientras tanto, Courtois salvaba cada avance croata ante una defensa belga muy adelantada. Pero a Lukaku le iba a quedar otra chance. centro al área chica para el delantero, el arquero rival, vencido. Decidió darle de pecho, pero la pelota no fue hacia el arco, sino hacia el medio. Insólito que un delantero de su talla se pierda ese gol, que era el de la clasificación.

Nadie lo podía creer, ni Lukaku, ni todo Bélgica que no supo aprovechar la oportunidad de reivindicar todo lo que se habló en la previa sobre una dura interna en el plantel de Roberto Martínez que deberá decidir sobre su futuro. Para Bélgica se termina un ciclo repleto de grandes jugadores. para Croacia, todo lo contrario, continúa la vigencia de futbolistas como Lovren, Modric, Brozovic, Kramaric y Perisic, futbolistas que buscarán la revancha del subcampeonato en Rusia 2018.