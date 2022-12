Dos películas en Espacio INCAA para reflexionar sobre discapacidades

El jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de diciembre, a las 18:30hs, llega el estreno de «Los que no quieren ver» un documental de Graciela de Luca, quien estará presente y acompañará las dos primeras proyecciones.

«Natalia y Daniel transitan su vida en una sociedad donde nadie los mira o pocos los quieren ver. Una sociedad que no conoce sus deseos y necesidades. En la intimidad cotidiana nos muestran cómo perciben el mundo y cuáles son sus sueños. La ceguera nunca fue un impedimento para ellos. De repente, un imprevisto cambiará todo, imponiéndose y obstaculizando lo que la ceguera no pudo.»

Luego, el domingo 11, martes 13 y miércoles 14 de diciembre, a las 18:30hs, llega el estreno de «8 cuentos sobre mi hipoacusia» de Charo Mato: «Crecí escuchando poco, leyendo los labios. A mis 23 años, a raíz de una hipoacusia hereditaria y progresiva me quedo sorda. Aún con mis padres en desacuerdo, decidí realizarme una cirugía de implante coclear. Al poco tiempo mi mamá falleció inesperadamente, y al escuchar sus últimos audios de Whatsapp reviví los recuerdos de su voz, que me trasladan a los sonidos de mi infancia. Es a partir de este momento que tomo conciencia de todo lo que había perdido junto al sonido, y comienzo a cuestionarme: ¿Cómo escucha quien no escucha?».