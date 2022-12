María Laura Da Pieve: “Lo que le falta a San Martín de los Andes es una persona con capacidad de tomar decisiones”

En el marco de las próximas elecciones locales y provinciales, en RSM Radio entrevistamos a María Laura Da Pieve, actual concejal el Movimiento Popular Neuquino y referente del espacio político que encabeza Rolando Figueroa. Da Pieve se refirió a las necesidades que se plantean en la ciudad, al desarrollo de alianzas con otras fuerzas políticas, y al vínculo con la actual gestión del gobierno provincial.

Respecto a la situación de la ciudad y los que deberá afrontar el próximo intendente que asuma afines del 2023, Da Piefve fue contundente: “A la ciudad de San Martín de los Andes le hace falta capacidad de decisión y de gestión, que no tenga que ver solamente con ir a pedir sino con traer. También un nivel de diálogo mucho mayor entre las jurisdicciones provinciales y nacionales. Muchas veces la toma de decisiones generan una dilación en la respuesta que le podemos dar a los vecinos. Más allá de las jurisdicciones hay un jefe político, que en este caso es el intendente o la intendenta y no está mal tomar decisiones”.

“Lo que le falta a San Martín de los Andes es una persona con capacidad de tomar decisiones. Han sido años muy difíciles los que pasamos. Todos los que asumimos en el 2019 teníamos ideas y una proyección para la ciudad. No me cabe duda que todos los funcionarios hemos hecho lo mejor que pudimos, pero en este momento se necesita terminar eso que no se pudo hacer”, agregó la concejal.

Respecto a los problemas concretos que son un problema para la ciudad, Da Pieve especificó: “Estoy hablando de definir, de una vez por todas, que vamos a hacer con el tránsito y el transporte, y de exigir instituciones educativas que estén acordes a las necesidades de San Martín de los Andes. También de una política de vivienda, en la que, si bien se avanzó muchísimo, también queda muchísimo por hacer. Es necesario insistir a la Legislatura que le dé celeridad al proyecto de ampliación del ejido, porque eso nos va a dar más cantidad de tierra”.

Consultada sobre la manera en la que se puede alcanzar esto, María Laura Da Pieve indicó;

“Esto se logra con ganas y con un equipo que no sea improvisado. Quienes queramos continuar en la función pública lo primero que tenemos que tener es ganas, que es lo que te hace decir que, aunque un problema sea difícil, igual lo tenemos que resolver. Hay que solucionar las cosas difíciles”.

“Y después es necesario contar con un equipo, que hay que armar, antes. Esto de jugar a las escondidas de quien va a ser el secretario o la secretaria, no va más. Las vecinas y los vecinos no quieren más sorpresas, porque no se trata de un premio, estamos hablando del armado de un equipo de gobierno. Hay que constituir un equipo con gente que tenga las mismas ganas y conocimiento e idoneidad del tema respecto al lugar que va a ocupar”. agregó.

También hizo referencia a los distintos apoyos que Figueroa viene coelcatando a nivel provincial:”Hay un espacio conformado, que es plural, participativo, abierto y horizontal. En esa horizontalidad, quienes apoyamos la candidatura del actual diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, estamos generando diversos ámbitos de participación para llevar una propuesta. Actualmente, somos del Movimiento Popular Neuquino, nadie puede decir que quienes estamos participando en este espacio no tenemos raíces dentro del partido provincial, simplemente elegimos hoy priorizar cuestiones como la transparencia y el trabajo para toda la población, y no solamente para una pocas familias”.

“Nosotros no vamos por afuera del Movimiento Popular Neuquino. Vamos por afuera de una política que no está generando transparencia, por afuera de la falta de confianza de los vecinos y las vecinas a los funcionarios públicos, por afuera del manejo discrecional de los fondos públicos, en este caso de los planes sociales. Vamos por afuera de la actual gestión de gobierno y las políticas públicas que se están implementando pero no vamos por afuera del Movimiento Popular Neuquino”, aclaró Da Pieve.

En relación a la diversidad política de quienes apoyan el proyecto político, Da Pieve explicó: “Nosotros estamos por fuera de la grieta. Nadie niega la grieta y es lamentable

que exista. Pero dentro del espacio de Rolando somos muchas personas que trabajamos en base a las coincidencias. Eso no significa negar las diferencias, sino poner la mirada en las cuestiones importantes”.