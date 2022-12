¿Por qué nos resulta tan natural mirar desde afuera y no actuar?: reseña de la obra Sensum

El formato de la historia mínima, el desglose de escenas en destellos, la fragmentación absoluta de una realidad atomizada en unidades de emoción. A primera vista, Sensum es eso, un museo de sentimientos fuertes puestos a disposición de un espectador que cuenta con la guía de un peculiar bibliotecario, mitad Virgilio, mitad Dumbledore: farol en mano y advertencias de seguridad. Sin embargo, este recorrido tiene un claro propósito: sacudir la propiocepción y hacer que los espectadores sean parte, con sus propias emociones, de este oscuro y profundo recorrido.

Todo comienza en plena penumbra, en un clima que huele a libros viejos y naftalina. Virgilio-Dumbledore, como buen guía de museo, no empieza el recorrido sin antes hacer algunas recomendaciones del tipo “no se separen” y “no tengan miedo”. El propósito del recorrido es observar, o visitar, pequeñas (micro) historias, fotogramas de películas que reponemos con nuestra propia imaginación o historia personal. Es este detalle, el de la microscopía de lo que se nos brinda, que resulta inquietante, incómodo. Por naturaleza, el ser humano quiere saber más, y quiere que la escena se resuelva frente a sus ojos, sin hacerle esperar.

Durante más de una hora, el grupo de espectadores irá de un lado a otro, de punta a punta del espacio, a paso ligero, arreados por su amable guía, entrando y saliendo de cuartos en los que no saben qué encontrarán. Esta dinámica de la sorpresa, de lo inesperado, y la posibilidad de que la escena no sea feliz, es la que rige todo el evento: personas vulnerables a lo desconocido, ansiosas, a veces incómodas, a veces emocionadas, a veces asustadas. “No tengan miedo”, nos dice, “no se separen”, repite, “lo mejor que les puede pasar es estar cerca mio”, refuerza don Virgilio.

El muestrario es muy variado y me interesa ser cuidadosa en esto de no spoilear. Sí puedo decirles que no encontrarán nada que ya no sepan que existe. Este museo guarda la esencia de todo lo que la humanidad fue arrancándose de su propio vientre: amor, miedo, dolor, enfermedad, cambio, muerte, belleza, arte, libertad, esclavitud. No es lo que muestra lo que nos moviliza, es (siempre) la forma. Somos espectadores de cuerpos que tiemblan, que gritan, que lloran o rien, y aún inmersos en la misma escena, parados a centímetros de la acción, nadie se mueve. A nadie se le ocurre interactuar con lo que sucede.

“Es increíble lo que cuesta actuar”, recuerdo que dice el guía en un momento crítico del recorrido, “una simple acción cambia todo. Pero no. Todos miran”, concluye apesadumbrado, con un dejo de acostumbramiento en la voz. Y es aquí que sale a la luz el verdadero propósito de esta puesta en escena. En una época en la que todo es público, en la que sobran los ojos y faltan las manos, este grupo de actores adolescentes nos ponen delante los momentos más movilizantes de la vida, y nos desafían. Nos retan a que nos quedemos mirando, a que sigamos siendo simples espectadores pasivos, a que dejemos que las cosas pasen sin intervenir.

Fueron varios los momentos en los que tuve ganas de acariciar al cuerpo que temblaba o abrazar al que gritaba. También me pregunté muchas veces qué hacían mis compañeros espectadores con el nudo, duro y caliente, que se nos iba formando en la garganta (¿se lo tragarán? ¿no lo tendrán? ¿por qué nadie llora?) pero estamos adormecidos, naturalizados. Y es justo ahí, en la entrada misma del abismo de la normalidad, en la que se apostan firmes los actores adolescentes, jóvenes temerarios que no dudan en mostrarnos lo que hace falta ver de frente, de cerca, a los ojos.

¿Qué piensan los jóvenes?: Sensum. ¿Qué tienen en la cabeza los adolescentes?: Sensum. Cinco funciones en dos días. Dirección de Mariano Tenaglia y Alexei Samek. Absoluta magia de la compañía de teatro Alvarium (@sensum_obra). Teatro independiente. Teatro adolescente. Teatro que ocurre dentro de una escuela, dentro de una biblioteca. Historias que no hay que dejar que se olviden. Memoria.

