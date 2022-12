Mató a golpes contra el piso a una perrita de 11 meses

El desgarrador episodio ocurrió este domingo en calle Villarino al 220 aproximadamente, del barrio Lonquimay de Junín de los Andes. Allí un hombre, que estaría identificado por vecinos y la propia policía, mató de 11 golpes a una perrita.

«Este malnacido las va a pagar, no lo vamos a dejar en paz, con todo lo que hizo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», expresaron vecinos que filmaron el hecho y que no pudieron hacer mucho ya que el agresor estaba armado y en estado de ebriedad. Integrantes del grupo Lihuen ya lograron identificar al agresor.

Las imágenes de un hombre matando a golpes al indefenso animal para después huir de la calle San Martín entre Laura Vicuña y Villarino, rápidamente se comenzaron a viralizar este domingo. Los que vieron la escena afirman que la persona tenia una arma blanca.

“Mi mamá fue a La Anónima por la mañana y en un descuido la perrita se escapó, ella ya hizo la denuncia y las chicas del Grupo Lihuen nos están ayudando e incluso fueron ellas las que lograron ubicar a este hombre siguiendo una pérdida de aceite que tiene el automóvil en el que se movilizaba. Ya sabemos quien es y está hecha la denuncia», contó la hija de la damnificada a una radio de Junín.

El descargo de la dueña de la perrita en las redes

“Ella se llamaba Insi, hoy por un descuido se escapó de casa, no logré alcanzarla y la perdí de vista sin poder resguardarla. Hoy ella tuvo la mala suerte de encontrarse con un ser despreciable que creo no se lo puede ni nombrar . “Insi” era una perra juguetona, alegre, cuidada y ver este vídeo me destroza el alma quedamos muy dolidos como familia porque ellos los sin voz, también sienten dolor, sufren y lloran como nosotros. Nunca le faltó alimentos y las vacunas, estaba castrada, tanta dedicación y cuidados para que un loco ebrio poco hombre termine con la vida de de Insi ellos los sin voz también necesitan salir a jugar con otros cachorros se cansan de estar encerrados . Ya realice la denuncia y espero no quede en la nada que logren dar con este soberbio para que pague tanto dolor que causó», explicó la mujer en las redes sociales.