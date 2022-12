«Con la inflación galopante, los precios de la canasta navideña aumentaron al mismo ritmo», expresó el titular Acipan

En las últimas horas se conoció un informe del Observatorio Económico de Acipan donde se llevó adelante un sondeo en la ciudad de Neuquén para conocer la variación de precios de la canasta navideña respecto al año pasado. El trabajo relevó los precios de los 20 productos básicos que requiere una familia para llevar a la mesa navideña.

Respecto a este informe se pudo desprender que para esta navidad se requiere al menos de 9.043 pesos para comprar los mismos productos, lo que significa un 95.5% más que la del año pasado.

Daniel González, presidente de Acipan, dialogó con RSM Radio y manifestó que «este relevamiento es muy confiable porque se realiza todos los años, en las tres grandes superficies de Neuquén, se hacen con los mismos 20 productos y las mismas marcas. De manera tal que la comparación sea valedera. Este aumento del casi 100% va en línea con la inflación que mantuvo el país durante este año».

«Este informe del Observatorio Económico, se divide en cuatro rubros, alimentos secos, alimentos frescos, bebidas y alimentos complementarios», sostuvo González.

En el rubro de alimentos secos incluyeron 5 alimentos envasados, tradicionales del menú navideño. En el rubro de alimentos frescos tuvieron en cuenta 5 alimentos que constituyen el tradicional plato principal en el menú navideño. También sumaron alimentos complementarios, que incluyen 5 alimentos que complementan el plato principal, así como el postre del menú navideño y por último, las bebidas, en las que están incluidas las bebidas sin alcohol también.

«La variación tiene que ver con la inflación, sumado a las bajas ventas, la pérdida del poder adquisitivo, tiene toda una relación. Los salarios pierden considerablemente frente a la inflación y las ventas bajan para esta época. En Neuquén hace tres meses que se vienen realizando relevamientos de ventas y no es solo para la navidad, sino que también hay bajas en comercios de todo tipo, entre un 15 y un 20%. Esto tiene que ver directamente con la caída del salario. Para los próximos meses, en virtud de que no hay cambios significativos, va a ser muy difícil. Al no haber reformas de fondo que justifiquen una modificación de la inflación, por más que uno no quiera ser pesimista, es difícil que cambie», advirtió González.

El titular de Acipan explicó que «como está la situación con la escasez de dólares en el Banco Central, con la inflación galopante que venimos teniendo, con las cargas impositivas que tenemos y los costos de alquileres, son malas señales para que pueda recuperarse en los próximos meses».

«En este último año el incremento de los precios de la canasta navideña ha variado al mismo ritmo que el Índice de Precios al consumidor relevado por el INDEC, que se estima finalizará el 2022 con un incremento de entre 95% y 98%. En 2021 habíamos registrado un incremento interanual del 48,1% en la canasta navideña, cuando la inflación el año pasado finalizó en 50,9%», explicó el organismo en el informe.

El Observatorio Económico de Acipan realiza este informe desde el 2012. En esos 11 años el costo de la canasta navideña se incrementó un 2.912% (30 veces), a un ritmo anual promedio de casi 41%. El sondeo se realizó durante la primera semana de diciembre de 2022 con el relevamiento de precios de 20 productos básicos y tradicionales que constituyen, comúnmente, la mesa navideña.

Los 20 productos que relevó Acipan se pueden comprar con un total de 9.043 pesos son: sidra, agua mineral, cerveza, vino y gaseosa. Pan dulce, budín, turrón, garrapiñada y ensalada de frutas. También 1 kilo de pollo, 1 kilo de asado, 1 k de papas, 1 kilo de zanahorias, 1 docena de huevos, 500 gramos de mayonesa, 1 lata de atún, 1 kilo de arroz, 1 lata de arvejas y 1 kilo de pan.

«Al comparar por rubro, registramos una significativa heterogeneidad en la evolución de los precios por tipo de producto en el último año: mientras que los alimentos secos tuvieron un incremento del 65,6% y los alimentos frescos aumentaron casi 88%, los alimentos complementarios para la cena y las bebidas tuvieron subas mayores al 100%: 114,8% y 128,6%, respectivamente», concluyeron en el análisis del sondeo.

Sobre la responsabilidad que tienen los formadores de precios sobre la inflación que se percibe mes a mes, González afirmó que «hay una distorsión de precios terrible, uno va a comprar algo y no se sabe qué valor es lógico. Estuve hace unos días en Chile, donde quedé asombrado por el cambio que debería ser favorable para los chilenos, la indumentaria y lo electrónico es mucho más barato que en Argentina, a pesar del cambio. Evidentemente está todo muy distorsionado y en algunos casos la especulación es de los formadores de precios, no en el comerciante final que solo actualiza semana a semana».