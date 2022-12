Protección Civil comienzan los preparativos para encarar una nueva temporada de verano

Son varios los temas que se deben de tratar para afrontar una nueva temporada de verano en San Martín de los Andes. La seguridad de las rutas provinciales y nacionales que brindan acceso a nuestra localidad, el cuidado de los parques nacionales y la actual alerta amarilla del Villarrica son algunas de las cuestiones que suenan con más fuerza en estos tiempos.

Foto – Archivo RSM

Para brindar más detalles de los temas que se concentran en la temporada de verano, el director de Protección Civil, Sebastián Torcivia, dialogó con los micrófonos de RSM Radio y contó como vienen trabajando para enfrentar esta etapa que está en camino. Respecto al operativo Pehuén, aclaró que Seguridad Vial de provincia y nación, van a realizar operativos de ruta y que esta temporada va a ser compleja por la cantidad de visitantes que se esperan. «Hay que sostener el trabajo por el bien de nosotros y de los turistas, venimos con reuniones para tratar varios temas», declaró. Además, incluyó en el trabajo de organización que vienen ejecutando, el tema de los incendios, que últimamente fue recurrente en la zona patagónica.

Asimismo, comentó que para poder llevar adelante todas las medidas de precaución, va a ser fundamental la ayuda de los vecinos para cuidar nuestra localidad, teniendo en cuenta que muchos de los turistas no acatan las recomendaciones de las autoridades. «A veces nos encontramos con personas que no responden a las recomendaciones e instrucciones que les brindamos», informó. Como es frecuente en San Martín de los Andes, generalmente en época estival, algunos cometen infracciones como las de no levantar sus residuos en los Parques Nacionales, prenden fuego en donde no está permitido y la seguridad vial no está garantizada debido a las desatenciones de tránsito propias de un lugar que está superpoblado de residentes y turistas.

Respecto a la alerta amarilla que decretaron en Chile por el volcán Villarrica, destacó que están en constante comunicación con las autoridades del país vecino y del nuestro, para obtener la información de lo que están monitoreando y se encuentran alerta en caso de un cambio en el comportamiento de este fenómeno natural. También llevó tranquilidad al pueblo, declarando que esta situación está así desde hace años y que no hay que preocuparse.