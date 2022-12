Confirman prisión preventiva a un hombre que violó, amenazó y lesionó a su ex pareja

Durante una audiencia de revisión de las medidas cautelares realizada este viernes mediante videoconferencia, la asistente letrada Inés Gerez solicitó que un varón acusado por haber abusado sexualmente de su expareja, golpearla y amenazarla, continúe detenido.

Foto: RSM

Se trata de un varón quien se encuentra siendo investigado por los delitos de lesiones leves, amenazas agravadas por uso de arma y abuso sexual con acceso carnal, todo agravado por el vínculo y por mediar violencia de género y en carácter de autor (artículos 89 en función del 92, 80 incisos primero y onceavo, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, 119 tercer párrafo y 45 del Código Penal).

La representante del Ministerio Público fiscal solicitó que se rechace el pedido de la defensa de morigerar la prisión preventiva. La medida fue confirmada primero el 11 de noviembre y ayer por segunda vez. El requerimiento de la fiscalía fue por el tiempo que resta cumplir de los cuatro meses por los que fue fijada y el pedido estuvo fundado en el riesgo de entorpecimiento, con el objetivo de resguardar la integridad de la mujer víctima del caso.

En este sentido la asistente letrada argumentó que la defensa puede o no estar de acuerdo conla resolución, pero que no entiende «cuál sería la circunstancia nueva para morigerar la prisión preventiva. No existen nuevas circunstancias que hagan cambiar los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos”. Gerez concluyó mencionando que “fue un resolutorio motivado, acorde a la ley”.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal revisor a cargo de la audiencia resolvió por unanimidad confirmar la prisión preventiva del imputado hasta la audiencia de control de acusación, tal como lo requirió la fiscalía.

De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en dos oportunidades:

– el primero fue el 22 de septiembre cerca de las 21:00 cuando el acusado, ingresó al domicilio donde vivía su expareja en la ciudad de San Martín de los Andes y, una vez dentro de la casa, la abusó sexualmente.

– el segundo fue el 3 de octubre entre las 23:00 y las 23:50 cuando el imputado tocó la puerta de la casa de la víctima e ingresó luego de engañarla. Una vez allí, tomó del cuello a su expareja, la agredió y utilizando un cuchillo, la amenazó de muerte.