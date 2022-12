Rioseco lanzó su candidatura a la gobernación y aseguró que la conducción del PJ neuquino lo acompañará

El ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, se lanzó este martes de manera oficial como candidato a gobernador de la provincia de Neuquén. No lo hizo en solitario, sino que en compañía de dirigentes de otros espacios políticos como Jesús Escobar (Libres del Sur), Raúl Dobrusín (UP) y Lorena Parrilli (Frente de Todos).

En su discurso, Rioseco aseguró que contará con el apoyo de la conducción del PJ y que mantendrá un encuentro con el presidente de ese partido, Darío Martínez, para sellar el acuerdo. Vale recordar que en algunas localidades del interior de Neuquén, como San Martín de los Andes, aún se «coquetea» con ir en un frente amplio con Figueroa como candidato a la gobernación.

Con Rioseco además se sumarán con colectoras a su candidatura Libres del Sur (que postulará a Mercedes Lamarca como primera candidata a diputada provincial), el Frente Grande, UP, Kolina, Nuevo Encuentro y otras agrupaciones políticas. Confirmó que, si bien no está definida la fórmula para las elecciones generales, será una mujer quien lo acompañe.

En el encuentro de presentación de su candidatura, que se realizó en un hotel del centro de la ciudad de Neuquén, Rioseco dijo que los equipos técnicos que lo acompañan, divididos en comisiones y conformada por los distintos espacios que lo acompañan, trabajaron en una plataforma de gobierno que tendrá tres ejes vinculados con Vaca Muerta. Uno sobre la distribución de la renta petrolera (propuso llevar las regalías del 12 al 25 por ciento), el otro relacionado a la forma en que se deben utilizar los recursos y un tercero vinculado al “desarrollo sustentable” de la producción de hidrocarburos.

Apuntó a la necesidad de infraestructura que tiene Neuquén y criticó los altos niveles de pobreza. “Vinimos a presentar el trabajo de un año en lo que es la constitución de un gran frente opositor que nos está acompañando”, señaló.

“No se puede pensar en una provincia sin el largo plazo”, dijo, y agradeció el acompañamiento de los partidos que se sumaron a su proyecto en la elaboración de las propuestas.