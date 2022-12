Para Agustín Roca, «la ordenanza para regular alquileres turísticos no se implementó de forma correcta»

“La ordenanza para regular alquileres turísticos fue promulgada pero no se implementó de forma correcta y los resultados aún no son los esperados”, dijo Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en diálogo con FM de la Montaña, y reiteró el pedido de la entidad para que el Municipio fiscalice y aplique las sanciones correspondientes.

“La ordenanza no está aceitada: después tenemos muchos turistas y empiezan los problemas de escasez en supermercados, servicios saturados, etc.”, remarcó e insistió en que “los alquileres no registrados tienen casi el 100% de ganancia porque no aportan y no brindan servicios, por ejemplo, de limpieza y seguridad”.

A su vez, el presidente de la AHGSMA explicó que “uno de los beneficios de la regulación sería el crecimiento de la oferta de alquileres permanentes, que es una de las grandes problemáticas para los residentes que deben pagar precios exorbitantes”.

AEROPUERTO: “EL ESTADO MONOPOLIZA EL MERCADO A TRAVÉS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS”

Agustín Roca se refirió a la situación del Aeropuerto Chapelco y sostuvo que “tener una sola aerolínea genera que sea carísimo volar tanto para turistas como para los vecinos que tenemos que viajar para visitar a un familiar o por cualquier motivo”.

“Es posible que lleguen otras aerolíneas: esperamos que se habilite el sistema de aproximación y se quiten las trabas burocráticas ya que la competencia haría que tengamos más opciones”, afirmó.

“SAN MARTÍN DE LOS ANDES MALTRATA A LOS RESIDENTES Y TURISTAS”

“Con los servicios que tiene San Martín de los Andes, maltrata a los residentes y a los turistas. Ya no creo más en promesas: la ruta a Gin Gin y Lolog iban a estar asfaltadas a esta altura y ni siquiera se empezó a trabajar”, sostuvo el presidente de la AHGSMA y agregó: “Lo mismo que la bici senda a Catritre, que solo se hizo la limpieza”.

“Cuando vemos que el estado empieza algo y no lo termina nos pone tristes porque es dinero de todos los contribuyentes. No entiendo cómo como sociedad no estamos reclamando. Las personas no renovamos nuestra vida cada 4 años”, exclamó.

En ese sentido, Roca explicó que “en la AHGSMA nos reunimos y tenemos diálogo con todos los sectores, pero la ciudad no avanza y no entendemos el motivo. Los privados hacemos mucho por la localidad e invertimos, pero el Estado no responde de la misma manera”.

Al respecto, consideró que “San Martín de los Andes está mejor que antes, pero faltan cosas aún. Todo esto genera cansancio y desgasta, pero solo nos queda seguir reclamando e insistiendo. El puente La Rinconada es un ejemplo: es una vieja promesa y no se ven resultados”.

VERANO: “ESPERAMOS QUE NO OCURRAN LOS DESBORDES DEL AÑO PASADO”

Finalmente, Roca comentó que “estamos contentos y entusiasmados de cara al verano ya que la alegría que generó el mundial nos da buenas expectativas, aunque la economía es un péndulo difícil de controlar”.

“El índice de reservas es bajo para esta altura del año: queda 40% de disponibilidad en alojamientos registrados. Sin embargo, somos optimistas y esperamos tener una temporada controlada para que todos los vecinos podamos disfrutar y no ocurran los desbordes del verano pasado”, concluyó el presidente de la AHGSMA.