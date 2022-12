Rolando Figueroa competirá en las próximas elecciones con el partido Comunidad

Rolando Figueroa ya cuenta con sello propio. Finalmente, el partido Comunidad tiene personería jurídica provisoria, como la otorgada días atrás a la estructura provincial de Encuentro Republicano Federal (ERF), liderada por el ex gobernador Jorge Sobisch.

Atrás quedaron los rumores sobre presuntas trabas desde el oficialismo provincial para impedir la conformación del partido de Figueroa, enfrentados en una lucha feroz por la Gobernación de Neuquén. O no fueron suficientes o jamás existieron. Lo que no está en duda es que la Justicia se tomó el mayor tiempo posible para expedirse. Que el fiscal no haya estado presente cuando se presentaron los papeles alimenta las sospechas sobre una «mano negra».

La jueza federal Carolina Pandolfi firmó este jueves la resolución que le otorga personería provisoria al partido Comunidad, la herramienta que usaría Rolando Figueroa para competir en las elecciones a gobernador del 2023. Se trata de un primer paso, considerado el más «difícil», pero ahora queda un segundo que es obtener un mínimo de fichas de afiliación.

La apoderada Katherina Alejandra Allende Herrera, había inciado los trámites de constitución del partido en noviembre del 2019, pero recién este año tomaron impulso tras el portazo que dio el actual diputado al Movimiento Popular Neuquino.

Si bien nunca reconoció públicamente que este sea el sello que utilizará para competir el año que viene, las adhesiones que respaldaron su constitución provienen todas de su sector. La propia Julieta Corroza, una de sus colaboradoras más cercanas, integra la Junta Promotora y fue una de las certificadoras durante el proceso.

Mito o realidad, ahora «Rolo» tiene el camino abierto para presentarse a las elecciones provinciales de 2023, todavía sin fecha definida, aunque se especula que serían convocadas para el 16 de abril.

En el trayecto para conformar su partido, el actual diputado nacional por el MPN ha cosechado apoyos de sectores del partido provincial descontentos con la conducción actual, como el MAPO y varios jefes comunales. A su vez, tiene como compañera de fórmula a Gloria Ruiz, intendenta de Plottier y exmilitante del partido Siempre, liderado por Andrés Peressini y aliado al oficialismo provincial.

El ex vicegobernador puede jactarse de haber puesto en crisis a las dos principales fuerzas nacionales: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Los máximos referentes del peronismo neuquino, agrupados en el Partido Justicialista, se inclinan por Figueroa, pese a que el apoyo no se ha oficializado; mientras que el resto de las agrupaciones se han decantado por Rioseco, ya en su tercera postulación a gobernador.

En la acera de enfrente, tres integrantes de la mesa provincial de Juntos por el Cambio, como lo son el PRO, Nuevo Camino Neuquino (NCN) y parte del Partido Demócrata Cristiano, ya oficializaron su apoyo a Figueroa, lo que ha provocado una ruptura de esa coalición, que meses atrás parecía alineada alrededor del radical Pablo Cervi.

El empresario frutícola busca ampliar su armado con Encuentro Republicano Federal y todo parece indicar que mantendrá su postulación con el lógico apoyo de la UCR y de una CC-ARI debilitada por la salida de Carlos Eguia, que con su candidatura al lado de Milei dividiría aún más los votos opositores.