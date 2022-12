Milagros Martínez: “Los destinatarios del arte público son los vecinos y los sectores sociales que no cuentan con recursos para sostener este tipo de producciones pero que tienen el derecho a disfrutarlas”

En los últimos días, desde el municipio se difundieron imágenes sobre la intervención artística que se está llevando a cabo en la Plaza Sarmiento, puntualmente en la fuente central. El trabajo fue gestado por la artista local Milagros Martínez, en el marco de su taller de mosaiquismo en el Centro de Formación Profesional 19 y será inaugurado en proxima fecha a definir. Para conocer más detalles sobre este trabajo, RSM conversó directamente con la artista sanmartinense.

“El proyecto de la fuente surgió en 2020, por iniciativa propia, a partir de un convenio entre obras públicas del municipio y el CFP 19, por el cual la municipalidad aportó los materiales y desde el curso de formación profesional en mosaiquismo se brindó la realización y colocación”, explica Martinez.

“Se comenzó a trabajar de forma virtual, a causa de la pandemia, y en 2021, con la clausura del CFP por problemas edilicios, se trabajó en formato taller, en un espacio prestado por la Biblioteca Popular 4 de Febrero. Finalmente este año logramos terminar la producción de piezas, con un método de aplicación que se conoce como indirecto, y hacer el trabajo de colocación junto con las estudiantes que transitaron la capacitación en 2021 y 2022, y con la colaboración del equipo docente y auxiliares del CFP”, relata la artista sanmartinense.

Milagros pertenece al colectivo de arte La Concuna, con quienes trabajó en muchos proyectos en nuestra ciudad. “Este curso lo vengo dictando desde 2018, pero me dedico a la enseñanza y la producción en mosaiquismo desde hace 10 años. Soy profesora y licenciada en muralismo por la UNLP y formo parte del colectivo de arte La Concuna, de nuestra localidad, que surgió en 2015 y produce arte público y participativo, de forma colectiva en barrios y parajes. Además auto gestionamos el espacio choyün, que está junto a la fm Pocahullo, donde brindamos talleres en arte y cultura popular”.

“El arte público y la cultura comunitaria son prácticas culturales y artísticas muy difíciles de sostener. En el arte público no hay coleccionismo y prácticamente no existe un mercado, porque los destinatarios son los vecinos y vecinas, y los sectores sociales que no cuentan con recursos para sostener este tipo de producciones, pero que tienen el derecho a disfrutarlas”, expresa Martínez sobre una realidad extendida en la región.

“Además de ser productores de arte, que vivimos en la precariedad laboral, nos tenemos que convertir en gestores de nuestros propios proyectos. Esto requiere formación, mucho tiempo de trabajo impago y de voluntad política por parte de los distintos niveles estatales para destinar los recursos culturales que son de todos al goce de todos. Por eso celebramos cuando desde las políticas públicas se decide acompañar este esfuerzo y el desarrollo de este tipo de oficios”, remarca.

“Desde La Concuna ya hemos llevado adelante más de 20 murales en la localidad, 7 años de escenografía para el Trabu, y 8 años brindando talleres gratuitos de arte popular. Esto fue posible gracias al acompañamiento de organizaciones sociales, comunidades mapuche, sindicatos, bibliotecas populares, instituciones públicas y a partir de un gran esfuerzo de gestión cultural”, concluyó la artista.

Fotos; cortesía.