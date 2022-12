Aquin: «Hay un acuerdo para que yo vaya como candidata a intendente y César Meza como 1° concejal»

La actual concejal Monín Aquin, habló con RSM Radio, en virtud de las definiciones que se dieron en los últimos días dentro del espacio del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN). Aquin días atrás había manifestado que Juntos por el Cambio (JxC) en San Martín de los Andes se había disgregado debido a que tanto la Unión Cívica Radical (UCR), como la Coalición Cívica – ARI, apoyaban la candidatura de Cervi para ser gobernador, mientras que el PRO y NCN se alineaban a la candidatura de Figueroa como gobernador.

Foto: Leo Casanova – RSM

«Después de la confirmación entre el PRO y NCN para llegar como alianza a las próximas elecciones, tanto a nivel provincial, como a nivel local, pudimos acordar previamente que quien fuera electo, éste debía acordar quien era el 1° concejal. En el espacio que integro, que es NCN, hubo acuerdo de que yo sea la candidata a intendente, mientras que César Meza, que pertenece al PRO, sea el candidato a 1° concejal», afirmó Aquin.

Aquin manifestó que «la ciudad tiene varios puntos en los que se debe mejorar, como Vivienda, Infraestructura, Educación, Seguridad, Servicios, etc., la mayoría de los partidos entendemos eso. Pero el ordenamiento interno municipal es un tema que hay que analizar. No se puede seguir de la manera en que estamos ahora. Es básico y claro saber cómo tiene que funcionar el municipio, cuáles son los sistemas, para dar un servicio mucho más eficiente para los habitantes de San Martín de los Andes. El funcionamiento que hoy tiene el municipio requiere una revisión absoluta. No puede ser que los trámites tarden lo que tardan hoy. Es básico solucionar los sistemas, que todo esté integrado».

Por otra parte, Aquin hizo referencia al empleo público. «Es necesario trabajar en la capacitación de la gente que está dentro del municipio. Un empleado público es un servidor público, por eso hace falta capacitar a todos. Sabemos la necesidad en infraestructura y podemos hablar tres días seguidos, pero si no nos ordenamos de manera interna, no vamos a cambiar nada. Hay un sistema de incorporación de gente sin la capacitación necesaria y, por lo tanto, algunos empleados no saben para qué están o no entienden cuál es su rol. También hay gente muy valiosa dentro del municipio, desde su capacitación, hasta en lo personal, pero creo que de alguna manera, así como está planteado, el municipio no funciona como debería».

La edil explicó que hay paradigmas que cambiar que tardarían muchos años, pero que es necesario avanzar en ese tema.

Volviendo al tema electoral, Aquin sostuvo que «hasta tanto no se conozca la fecha exacta de las elecciones, estaremos trabajando en completar la lista de concejales para presentarla en el momento oportuno».

Para finalizar, agregó que «hasta el momento no hubo charlas formales con el candidato a gobernador de ambos espacios -el PRO y NCN-, para conocer de ejes programáticos. Pero que desde Provincia las charlas están avanzadas. Por ahora estamos abocados a la conformación de la lista de ambos partidos a nivel local».