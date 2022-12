La Asociación Hotelera solicitó un informe sobre el registro alquileres turísticos temporarios a la Secretaría de Turismo

En vísperas de una nueva temporada de verano, comienza a resurgir el tema de los alquileres turísticos temporarios y su respectivo registro para poder brindar un servicio legítimo en nuestra localidad. Si bien la cantidad de complejos debidamente inscriptos creció a lo largo de este año, aún restan varios que no lo han realizado.

Foto – Archivo

En el marco de esta situación, RSM Radio dialogó con el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), Agustín Roca, que declaró haber mandado una carta al secretario de turismo, Alejandro Apaolaza, para recibir un informe acerca de cuantos alojamientos se registraron y cuantos tuvieron las intenciones de hacerlo. De esta manera, prevén el panorama sobre lo que se espera para este verano.

«Hemos recibido comentarios sobre abusos de estas casas o departamentos que alquilan, en lo que precios y servicios brindados respectan», explicó Roca. Además, destacó que muchos de los residentes, se quejan sobre la dificultad de conseguir un alquiler permanente en la zona. Sobre los beneficios de la ordenanza que aborda el registro de alojamientos temporarios, destacó el ingreso económico que genera para el municipio local y los aportes impositivos para contribuir en promociones, entre otras cosas.

Por otro lado, se refirió al tema de las estafas que ocurren y que son recurrentes en estas épocas del año. «Por el momento, desde la temporada de pesca, no recibimos denuncias por estafas, pero eso ocurre generalmente al momento de que el visitante llega al destino y se encuentra con que el lugar alquilado no existe», continuó.

En cuanto a las problemáticas que traen a la ciudad, comentó que siguen reclamando sobre las cuestiones no apropiadas de los alquileres no registrados y manifestó que hay que adelantarse a los problemas para no tener que tapar baches dentro de 20 años. Como es de conocimiento, todos los días se realiza un conteo de plazas ocupadas de los servicios registrados y al no tener los datos de los complejos que no han realizado el trámite, es imposible prever temáticas que respectan a los servicios que se otorgan en nuestra localidad.

Roca destacó que luego del mundial, se han recibido más consultas y que en estos momentos se encuentran ocupadas un 60% de las plazas, aproximadamente. «Estamos listos para tener una temporada exitosa y para otorgarle a los turistas los servicios que prometemos», comentó.

Asimismo, se refirió a los estados de los caminos y rutas de acceso a San Martín de los Andes, apuntándolo como un gran problema que afronta a la ciudad. «Están mal mantenidos, pero el otro día en el camino a Hua Hum me sorprendí porque lo encontré dentro de todo bien», manifestó.

Respecto al Aeropuerto y a la llegada de una sola aerolínea, Roca se mostró contento por poder volver a contar con los vuelos provenientes de San Pablo, Brasil y confesó haber enviado un reclamo para que se libere el sistema de navegación y pueda trabajar con otras. «Es necesario para que visitantes y vecinos tengan más posibilidades de viajar, por suerte se habilitaron dos vuelos semanales más», atinó.

Por último, hizo referencia a que las bajas reservas explicando que esto siempre sucede así y que el mundial de fútbol complica a las ventas del año.

Por otro lado, se mostró entusiasmado por la cantidad de locales que se abrieron en San Martín y destacó la demanda laboral que esto representa. «Cualquier persona que empiece a trabajar, ya sea de bachero, tiene posibilidades de crecer y esto ayuda a la economía personal y del lugar», enfatizó. Además, recordó que hace una semana, se equipararon los salarios de los hoteleros y gastronómicos en todo el país. «El trabajo que se venía realizando hace bastante y consiguieron ordenar la carga salarial, bien merecido por los trabajadores que insistieron con este tema», culminó.