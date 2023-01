Desde AHGSMA manifestaron que no tiene comunicación con Turismo hace 20 días

Iniciando una nueva temporada estival, se conoció que el 1 de enero hubo un 56% de ocupación, siendo más baja de lo que se estipulaba. Lo cierto es que varias voces se lo adjudican a que el año 2022 fue mundialista y muchas personas eligieron viajar a Qatar, resignando las vacaciones de verano.

Foto – Gentileza

Para dialogar e incursionar más en el tema, RSM Radio dialogó con el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes, Agustín Roca, que manifestó que junto con esos condimentos, se suma la falta del programa Pre-Viaje en la temporada alta. También apuntó contra los establecimientos no registrados, que no figuran dentro de ese porcentaje. «No podemos encontrar la tecla para que los alojamientos informales se registren», comenzó. Respecto a los costos de estos edificios no inscriptos, manifestó que son muy bajos y el beneficio muy alto, pero que es imposible de controlar si cuentan con todas las medidas de seguridad y que no pueden decidir por los propietarios que hacer con ellos.

Por otro lado, hizo referencia sobre el informe que elevaron a la secretaría de Turismo sobre estos establecimientos registrados, manifestando que aún no han recibido noticias y que tan solo recibieron un documento escueto. Además, comentó que no tienen comunicación con el secretario de esa área, Alejandro Apaolaza, hace aproximadamente 20 días.

Respecto a las frecuencias que tendrá el aeropuerto Chapelco, con vuelos desde Córdoba, Rosario, Buenos Aires y San Pablo, Brasil, se mostró conforme con la cantidad de viajes que se harán a nuestra localidad. Además, no descartó la posibilidad de que se sumen más aerolíneas, como JetSmart y Fly Bondi, empresas low cost que, según el secretario de Turismo, manifestó que se encuentran dialogando con sus referentes. «Nos cambiaría la vida que se generen conexiones con otros lugares», comentó.

Por último, Roca manifestó que se encuentran trabajando de cara a la temporada invernal, debido a que los tiempos son cortos y que hay que promocionar el destino durante todo el año. Asimismo, destacó la importancia de dejar una buena imagen durante las temporadas estivales para que los turistas decidan seguir visitando nuestra localidad.