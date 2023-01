Leticia Esteves: «Quiero darle la bienvenida a Taylor al Pro, estoy desde el 2013 y nunca lo vi participar»

Se aproximan las elecciones provinciales, en las que se va a votar por un gobernador y vice, además de diputados provinciales y concejales e intendentes de aquellos municipios que optaron por unificar los nombramientos. Con fecha el 16 de abril para llevarse a cabo las mismas, los partidos comienzan a armarse para intentar desplazar al Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna Neuquén hace mucho tiempo.

Foto – Gentileza

Por el lado de Juntos por el Cambio, se encuentra con una interna entre las cuatro coaliciones que lo componen. Leticia Esteves, diputada provincial, dialogó con los micrófonos de RSM Radio y brindó sus sensaciones de cara a las elecciones y opiniones respecto a los inconvenientes que surgen dentro del frente con el apoyo que surgió desde el Pro y Nuevo Compromiso Neuquino hacia Rolando Figueroa que se desvinculó del MPN. «El oficialismo corre con ventaja al ser ellos quienes designaron la fecha, nosotros estamos trabajando junto con los referentes de cada localidad y vamos a seguir dándoles la libertad para definir sus propias estratégicas», comenzó. Además, remarcó como mayor falencia del gobierno provincial la seguridad, la educación y la salud, manifestando que la falta de insumos y el no tratamiento de la ley de carrera sanitaria.

«Ese mandamiento está encajonada desde gestiones anteriores y ni hablar de la falta de artículos en los hospitales y las escuelas que no cumplen con los días pactados de clases por los problemas de infraestructura», agregó Esteves. Respecto a estos temas, fue muy crítica con la legislatura neuquina, alegando que en ella «no se debate nada» y que «gestiona temas de su propio interés».

En cuanto a la interna que vive el frente, con Jorge Taylor como protagonista y habiendo presentado un amparo a la justicia, para definir el candidato en internas. «Sería gravísimo que la justicia nos diga que candidato tenemos que presentar», declaró. Asimismo, atacó al precandidato, con la frase: «Quiero darle la bienvenida a Taylor al Pro, estoy desde el 2013 y nunca lo vi participar», enfatizó. Continuando con el mismo tema, dijo: «Permítanme dudar de un candidato que aparece de un momento a otro en una provincia donde parte de la justicia está manejada por el MPN». Esteves continuó con las críticas a Taylor, manifestando que no escucho propuestas de su parte y que no es el indicado para hacerle frente al oficialismo con un integrante que mide dos puntos en las encuestas.

Al ser consultada sobre el oficialismo, destacó que el MPN trae una falencia en la gobernación hace bastante y que ya no existen dirigentes como Felipe Sapag, Pedro Salvatori y Jorge Sobisch y que por eso los votos fueron mermando con el tiempo. «Si no fuera por las colectoras, la lista pura del MPN, metió solo nueve diputados en la última elección», comentó. Además, apuntó contra las listas opositoras, manifestando que no están realizando los trabajos adecuados para hacerle frente al oficialismo. «Estamos construyendo un programa de gobierno y un armado electoral neuquino, dejando de lado las famosas grietas que no le solucionan nada a la gente», atinó.