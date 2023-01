Koopmann recibió el apoyo de Sapag: «Es un hombre simple, sencillo, sabe escuchar, va siempre de frente»

Con las elecciones a poco más de dos meses de celebrarse, el ex gobernador y presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag, reiteró su apoyo al candidato a gobernador del partido provincial, Marcos Koopmann, y aseguró que “es MPN puro”.

En sus declaraciones de apoyo, quien fuera gobernador de Neuquén entre 2007 y 2015 destacó que el postulante del oficialismo “es un hombre del interior, nacido en Zapala, es simple, sencillo, sabe escuchar, va siempre de frente, y tiene una gran fortaleza, coherencia y lealtad con nuestras banderas históricas del federalismo, la justicia social y la autonomía política”.

Tras esa contextualización, Sapag remarcó que “Marcos es MPN puro, acá no hay disfraces, no hay atajos, no hay caretas. Es el MPN en su máxima expresión”, y destacó que el actual vicegobernador se presentó ante la sociedad neuquina “con sus 700 candidatos ya elegidos en toda la provincia y fue él quien construyó la conducción de este proceso y construyó esas candidaturas recorriendo pueblo por pueblo”

Si bien mencionó que el abuelo de Koopmann, Rodolfo Irizar, fue uno de los fundadores del partido, el exgobernador sostuvo que “a Marcos nadie le regaló nada, tiene dos carreras universitarias (contador y administrador de empresas) que hizo con mucho esfuerzo y sacrificio”.

“Fue presidente del Banco Provincia durante nuestra gestión, y hoy como vicegobernador acompaña a Omar Gutiérrez con mucha lealtad y coherencia, como lo hizo durante la crisis más grave que tuvo la humanidad como fue la pandemia”, valoró el presidente de la Convención del MPN.

A su vez, Sapag resaltó “ha sido un constructor de su carrera, y también de su familia, junto a una esposa excepcional como Miriam Vicente, una profesional prestigiosa en el mundo y dos hijas maravillosas”.

El exmandatario neuquino también hizo referencia a la integración de Ana Pechen a la fórmula con la cual el partido provincial competirá en abril y recordó que la investigadora neuquina lo acompañó durante sus dos gestiones como gobernador “con una gran capacidad y lealtad, a partir de su experiencia como rectora de la Universidad del Comahue, como investigadora del CONICET, con su sensibilidad social y su espíritu solidario”.

“Hoy el MPN hace honor a su historia y se presenta de frente, con mucha fortaleza para revalidar títulos, con la fortaleza de la previsibilidad y la gobernabilidad”, subrayó Sapag, enfatizando además que “ofrecemos a la sociedad neuquina a las personas más idóneas, preparadas y capacitadas, como son Marcos y Ana, para defender a la provincia y defender el federalismo, la justicia social, la autonomía política y la independencia económica”.

Ya sobre el tramo final Sapag mencionó también las leyes que fueron impulsadas por Koopmann en la Legislatura, volvió a destacar “el amor por su provincia” del candidato del MPN y remarcó que la prioridad del partido es “el bienestar de cada neuquino y neuquina”.