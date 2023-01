El punto móvil para realizar los trámites de DNI y Pasaporte, ya se encuentra en funcionamiento

Desde el 9 de enero comenzó a funcionar el móvil para poder realizar los trámites del DNI y Pasaporte en Cordones de Chapelco, para continuar su funcionamiento en la Avenida San Martín. Hasta el 11 a las 17 continuará sus trabajos en la Av. Los Lagos y Cerro Del Buque.

Foto – Gentileza

Cabe destacar que los costos de la documentación, ronda los $300 el documento de identidad, mientras que el pasaporte tiene un valor de $4000 que podrán ser abonados en efectivo, únicamente. La atención será por orden de llegada y cada persona podrá optar con la modalidad más rápida, que tiene una demora de cuatro días hábiles, con un costo de $1500 y $7500 en el caso del pasaporte. Por otra parte, en caso de no contar con la documentación requerida, no habrá ningún impedimento para poder realizar el nuevo DNI. El tiempo de entrega del carnet, es de 15 o 20 días y llega de manera normal al domicilio y en caso de no estar presente en dos oportunidades, deberán acercarse al Registro Civil de la localidad.

En cuanto a las jornadas que estarán presentes en la zona céntrica de nuestra ciudad, serán los días 12 y 13 del corriente mes, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, en la intersección de las calles Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas, donde se encuentra la Plaza que lleva el mismo nombre que la calle principal