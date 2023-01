El turismo creció considerablemente en la segunda semana de enero

Comenzó la temporada de verano con un inicio de mes no tan concurrido, pero que fue creciendo a lo largo de la primera semana de enero. La ola de calor fue la protagonista de este fin de semana, por lo que se vio una gran cantidad de gente en las playas de nuestra localidad y aún se espera la llegada de más visitantes, teniendo en cuenta que ya comenzaron a moverse los pasos fronterizos, que fue protagonista en los últimos días con 3000 individuos en los últimos días.

Foto – Archivo RSM

El secretario de Turismo de nuestra localidad, Alejandro Apaolaza, dialogó con los micrófonos de RSM Radio, destacando los controles que se realizaron en los ingresos a las playas de San Martín de los Andes, como también el porcentaje de ocupación hotelera de la última semana y la cantidad de frecuencias que está llevando adelante el Aeropuerto Chapelco. «Se esperaba que los primeros días no sean tan concurridos, el año pasado contamos con el Pre-Viaje que nos ayudó a llegar al 80%, mientras que este año, se asemejó más a lo que era el verano prepandemia», comenzó. Además, hizo referencia al registro de los complejos turísticos que no estaban debidamente registrados, mencionando que es un trámite que viene avanzando de manera lenta, pero que los propietarios comenzaron a hacerlo. «Entramos en la etapa de notificaciones para los que están comercializando y no han inscripto el establecimiento», aclaró.

Otra de las cuestiones, surge de las estafas hacia los turistas de alquileres turísticos que son inexistentes, allí, la oficina de Turismo se encuentra a disposición para quien solicite realizar un descargo tras haber sufrido un timo en su visita a nuestra localidad. «Se recomienda siempre hacer una denuncia porque es la única manera de brindarles ayuda», remarcó. Por otro lado, hizo referencia a la cantidad de infracciones de tránsito que se viven en esta etapa del año, manifestando que el personal correspondiente se encuentra haciendo las tareas de ordenamiento, tanto en el centro como en los ingresos al pueblo.

Foto: Leo Casanova – RSM

El secretario mencionó la posibilidad de la extensión de los horarios de funcionamiento de los pasos fronterizos, remarcando que se está desarrollando a nivel nacional, teniendo en cuenta que se tiene que tratar con las autoridades de los países vecinos. Lo cierto es que durante este fin de semana, se vio colapsado en paso Cardenal Samoré, en el que se contabilizaron cerca de 3000 personas que cruzaron la frontera y también se vieron imágenes de los baños públicos en un estado deplorable luego de la gran cantidad de presentes en el lugar. «Si no hay horario extendido, se complica mucho para aquella persona que quiera ir y volver en el día, estaría bueno que se logre una prolongación de la franja», atinó.

Por último, se mostró conforme con la cantidad de vuelos que llegan al aeropuerto de nuestra localidad, contabilizando 17 vuelos semanales provenientes de Buenos Aires. «Ya están programados los vuelos desde Brasil a partir del 3 de julio y estamos tramitando la ampliación de frecuencias», comentó. Además, afirmó que se están realizando reuniones y diálogos con JetSmart y Fly Bondi, dos low cost, mencionando que junto con el Intendente, Carlos Saloniti, mantuvieron charlas en la Feria Internacional de Turismo en La Rural y que se encuentran a la espera de que la Empresa de Aeronavegación Argentina habilite las cartas de aproximación.

Foto: Leo Casanova – RSM Foto: Leo Casanova – RSM