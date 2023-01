Finalizó el curso de Manipulación Segura de Alimentos de enero

Del 12 al 14 de enero, Bromatología dictó un curso de Manipulación Segura de Alimentos en las aulas de Educación y Cultura, ubicadas en el ex Hotel Sol. El mismo, era de carácter obligatorio para la renovación de la Libreta Sanitaria y se esperan las fechas de un nuevo ciclo en febrero.

Foto: RSM

Rogelio Martínez, director de Bromatología, dialogó con RSM Radio para brindar más detalles del curso y remarcar otros temas que competen al área, que al igual que otras instituciones, transita un verano con mucha actividad. «Hubo una modificación, ya no se extiende más libreta, se otorga un carnet de manipulación segura de alimentos que tiene validez nacional», comenzó. Además, agregó que desde 2019 y durante la pandemia, estas clases se vienen desarrollando durante todos los meses. También, destaco que cualquier persona puede realizarlos e instruirse acerca del tema. En caso de no tener esta documentación, no podrá hacer los trabajos de manejo de alimentos y cualquier comercio tendrá suspensión y multa en caso de tener un empleado que no cumpla con los requisitos.

Por otro lado, Martínez destacó que ya se encuentran en tratativas para llevar adelante esta clase en el mes de febrero y que, próximamente, estarán disponibles los días y horarios para las inscripciones. «Para el mes de febrero, las capacitaciones comenzarán el 14 y se brindarán hasta el 16», confirmó el director de Bromatología

Respecto a la posibilidad de ampliación de horario de bares y comercios nocturnos que se solicitó por parte de los propietarios de estos negocios, manifestó que en caso de que se concrete, deberán modificar el horario de inspección, que durante los fines de semana, se efectúan hasta las 3.30 de la mañana.