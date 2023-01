Motorhomes: “No se puede prohibir si al mismo tiempo los estamos invitando”, indicó María Laura Da Pieve

Desde el inicio de la temporada estival, el centro de la ciudad se llenó de motorhomes y con esto se generaron tensiones entre vecinos y visitantes. La concejal María Laura Da Pieve, del Movimiento Popular Neuquino, elaboró una propuesta para la modificación de la norma que regula estos pernoctes y un proyecto complementario, buscando ordenar el espacio público.

La ordenanza que rige actualmente, prohíbe el estacionamiento permanente y el pernocte de vehículos tipo motorhome, en los espacios públicos de la ciudad. “Hace algunos años esto no era una complicación porque la cantidad de vehículos era sensiblemente menor.

Sin embargo, cada vez son más”, indicó la concejal, en una entrevista realizada en RSM Radio.

“Lo primero que hice fue hablar con las personas que están a cargo de aplicar estas ordenanzas, como el cuerpo de tránsito y el juzgado de faltas. Y los problemas que tienen radican, por un lado, en la comunicación del acta de infracción, cuando en general no hay nadie o no abren la puerta. Y por otro, el concepto de pernocte es fácil de burlar, porque implica permanecer toda la noche en un mismo lugar, por lo que si se mueve o se traslada no es pernocte”.

En este sentido, la propuesta busca replantear la disposición de estacionamiento permanente, por simplemente estacionamiento.

La disposición de estos vehículos, además involucra a muchos artesanos que durante el verano participan en distintas ferias de la región, utilizando motorhomes para alojarse. Sobre este punto, María Laura Da Pieve, indicó: “En nuestra ciudad, la plaza de artesanos forma parte de su identidad y la norma que los rige contempla la incorporación de artesanos itinerantes, que vienen en este tipo de vehículos. Entonces no se puede prohibir si al mismo tiempo los estamos invitando”.

Para esta situación, la propuesta de la concejal es que, en la plaza de los artesanos se establezca que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Cultura, informe previamente la vigencia de la ordenanza que prohíbe el estacionamiento de las motorhomes.

“Tenemos que ver la pertinencia de esta norma y analizar qué espacios se pueden otorgar. Hoy son los camping y es necesario avisarles. Quizás debemos pensar otros lugares pero de una manera ordenada” explicó Da Pieve.

Asimismo, el proyecto busca generar una alternativa para los vecinos de la ciudad que tienen motorhomes y no tienen donde estacionarlo. Para ello se analiza la posibilidad de realizar un registro para que no reciban una multa todos los días.

Los proyectos fueron enviados al ejecutivo municipal, que es la autoridad de aplicación de la norma, para que den su opinión, y después serán discutidos en las comisiones pertinentes cuando finalice el receso en el Concejo Deliberante.