Podio sanmartinense en la 5ª edición del Trail de los Filos en Bariloche

El domingo pasado San Carlos de Bariloche fue escenario del quinto capitulo del Trail de los Filos, que contó con más de 150 corredores, con recorridos de 6, 14 y 26 kilómetros.

La cita tuvo la presencia de representantes de Dina Huapi, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de Los Andes, Bariloche, Plottier, Neuquén, Cipolletti, Allen, Choele Choel, Viedma, Santa Rosa, Rosario, La Plata, Capital Federal, Gualjaina, Tandil, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Francia, Estados Unidos.

El epicentro de la acción fue el Tambo de Báez, en la zona de Colonia Suiza, para recorrer senderos del cerro Bella Vista y el cerro Goye, y el arroyo Casa de Piedra.

En tal sentido en la distancia más larga de 26 kilómetros el runner local René Parra (3.47.11) alcanzó el 2º lugar en el podio detrás del reconocido barilochense Javier Mariqueo, con un tiempo de 3h46m53s y por delante del 3º el atleta de Gualjaina, Nicolás Álvarez (3.49.40).

“Primera vez en la carrera, durísima; pero muy hermoso el circuito. Me encantó, y vamos a volver el próximo año, comentó Parra a El Cordillerano. El ganador de Huemules Challenge, en Esquel el año pasado, tiene como objetivo la exigente Patagonia Run.

“Quiero agradecerle a mi familia y a la gente de Bariloche”, destacó. “Agradecido con la organización por darme la oportunidad de estar presente y a la entrenadora Roxana Flores, que me ayuda a cumplir los objetivos”.

Otros atletas locales que participaron de la tradicional carrera fueron Jenifer Martinez que alcanzó el puesto 23 en la general en los 14Km, y 5ª en su categoría Mujeres hasta 39 años. Yasir Varea en la misma distancia llegó a la meta en el puesto 25 de la general y 11º en la categoría Masculino hasta 39 años y Analía Rubini también en 14 km, cruzó 63ª en las posiciones generales, mientras que fue 4ª en su categoría femenina de 50 a 59 años.