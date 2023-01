Convocatoria para obtener financiación sobre giras de espectáculos

El Instituto Nacional del Teatro (INT) abre la convocatoria para el Subsidio a gira de espectáculo 2023, destinado a brindar financiaciones que contribuyan a su realización y al pago de honorarios de los involucrados. La inscripción está abierta hasta el 15 de febrero de 2023 inclusive, mediante el formulario online .

Se considerará proyecto de gira a la propuesta que consista en la movilidad de un espectáculo desde su lugar de origen, recorriendo tres localidades como mínimo, en un circuito con continuidad, en un tiempo determinado donde se programen al menos cinco funciones con un plazo de hasta 7 días entre función y función. Estas funciones deben desarrollarse atendiendo a la creación o consolidación de corredores, en asociación con salas de teatro, instituciones u organismos gubernamentales, priorizando aquellos proyectos que se enfoquen en el fomento de la gestión de nuevos públicos.

El elenco que postule su proyecto deberá estar registrado en el Registro Nacional del Teatro Independiente (INTdigital en www.inteatro.ar/registro); si la responsable es una Persona Jurídica, la misma deberá estar registrada como Entidad/Sociedad. Asimismo, el elenco no deberá contar con integrantes inhabilitados por el INT;debe haber estrenado el espectáculo propuesto para girar con anterioridad a la presentación de esta solicitud de subsidio, contar con dos años de residencia y actividad teatral independiente en la provincia por la cual solicita el subsidio, y presentar la solicitud con una antelación mínima de sesenta días previos al comienzo de la gira.

A su vez, no deberá tener pendiente de realización otras giras por las que hayan recibido subsidio de gira de espectáculo a este INT. A tales fines, se consideran elencos diferentes cuando sus integrantes no coincidan en más de un cuarenta por ciento. En caso de detectarse que el elenco o más del 40% de éste tiene presentada una solicitud de gira de espectáculo a este INT y que la misma aún no se ha realizado, la última solicitud presentada quedará sin efecto.

La evaluación será realizada por el Jurado Nacional de Calificación de Proyectos del INT y tendrá en cuenta: la obra propuesta para la gira, el proyecto de gira, las estrategias previstas para ejecutar el proyecto independientemente del eventual apoyo del INT, la propuesta para la gestión de públicos y los antecedentes teatrales de los integrantes del elenco.

Una solicitud de subsidio para gira de espectáculo sólo podrá ser “subsidiable” cuando en su evaluación global obtenga 7 puntos o más. Sin embargo, será el Consejo de Dirección quién resolverá, de acuerdo a los recursos presupuestarios, hasta qué puntuación se podrá subsidiar en el ejercicio correspondiente a la solicitud. La calificación del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos será inapelable y el monto a otorgar lo determinará el Consejo de Dirección. En ningún caso podrá ser superior al 75% del presupuesto total de la gira. El mismo se establecerá de acuerdo a los montos topes establecidos (disponibles en www.inteatro.ar), a los recursos presupuestarios existentes, a la evaluación del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos, y al monto solicitado al INT.