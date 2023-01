Los turistas siguen llegando y disfrutando de todo tipo de actividades en San Martín de los Andes

Los turistas siguen llegando a la región, luego de un comienzo tranquilo, la segunda quincena explotó y se nota en las calles y alojamientos de San Martín de los Andes. Todo indica que en los próximos días seguirá subiendo y las agencias de turismo saben aprovechar el momento. Foto – Archivo RSM

Para detallar la temporada estival y sus actividades, RSM Radio dialogó con Alejandro Klapp, presidente de la Asociación Agencias de Turismo, que se mostró entusiasmado por lo que viene transcurriendo en estos primeros 23 días de enero. «La gente viene moviéndose mucho, el público que se acerca es muy activo, es por eso que buscan turismo de aventura», comenzó. Respecto a lo del Viví Neuquén, comentó que va a beneficiar a la hotelería y gastronomía, no así al sector turismo, que no tendrá tanto movimiento porque los visitantes que lo utilizarán, no suelen realizar actividades contratadas a las agencias. «El Pre-Viaje neuquino que se inventó va a servir para la hotelería y la gastronomía», continuó.

Asimismo, en cuanto al impacto del Mundial de Qatar del año pasado sobre el turismo, Klapp le quitó importancia y aseguró que extender la temporada, ayudaría a amortiguar en estos casos. Respecto a su empresa, resaltó las mutaciones que sufrió, empezando como agencia de pesca y teniendo su pico en el esquí, en este último tiempo.

Foto: Federico Soto – RSM Photo by Roland Chanson on Pexels.com Foto: Federico Soto – RSM

La temporada de pesca continúa su rumbo y según comentó Klapp, es una de las que más reservas se tomaron y que la cantidad de visitantes en la zona, no perjudica al deporte, ya que buscan lugares más alejados. «Los guías de pesca necesitan 320 pescadores para estar saturados, no altera en nada a la práctica del deporte», enfatizó. Además, destacó que hubo mucho turismo extranjero que aprovecho la zona para la pesca deportiva.