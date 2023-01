Se consagraron los Masters de pádel de 6ª y 7ª categoría en el Sport Club Arenal

Un fin de semana a puro paddle se vivió en el Sport Club Arenal de nuestra localidad, que convocó a los mejores exponentes de la 6ª y 7ª categoría masculina de nuestra región.

Los primeros 16 jugadores del ranking con más puntos en cada categoría conseguidos durante el año 2022, conformaron dos grupos de cuatro equipos, alcanzando los dos primeros las instancias definitivas de semis, tercer puesto y finales.

En tal sentido la pareja integrada por Muñiz – Magallán se quedó con el Masters de 7ª categoría imponiéndose en la final por 6/2 y 6/4 a la conformada por Quezada-González y alzándose con los premios de $60.000 y $30.000, respectivamente.

El tercer puesto quedó para la pareja Sánchez – Defelice que con un doble 6/1 le ganaron a Frost-Sandoval y se quedaron con el último escalón del podio de 7ª categoría y el cheque de $10.000.

La 6ª categoría coronó como Masters a la dupla Iparraguirre-Wen quienes le ganaron a Ramadan-Paolucci por 6/1 – 6/3, mientras que el tercer puesto se lo llevaron Basso-Uran consiguiendo la victoria frente a Escamilla-Jofre por 6/3 – 6/1. Recibiendo las tres primeras parejas sendos premios.

Una vez más la camaradería, la amistad y los buenos momentos compartidos, reunidos por el pádel, fueron lo más destacado del pádel local del fin de semana pasado, que tuvo el cierre perfecto para coronar a los Masters de 6ª y 7ª categoría.