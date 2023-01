La Semana del Che 2023 se presenta con múltiples propuestas culturales

Luego de la inauguración de la muestra itinerante «Cuando Ernesto soñó al Che», que tuvo lugar el pasado domingo 22 en La Pastera, esta semana continúan las actividades programadas, que incluyen juegos, ciclo de cine y una participación en la próxima Noche de las Artes.

Cronograma de actividades:

Martes 24

LOS CAMINOS DEL CHE: Noche dedicada a los museos y espacios de homenaje al Che en Argentina, que integran el Programa Nacional de Turismo Cultural Los Caminos del Che, en el año del 95° Aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Proyección de audiovisuales de Museo Casa del Che (Alta Gracia, Córdoba); Hogar Misionero del Che (Caraguatay, Misiones), Centro de Estudios Latinoamericanos Che (Rosario, Santa Fe), Fundación Che Vive (Buenos Aires) y La Pastera museo del Che (San Martín de los Andes, Neuquén). Horario especial de 21 a 00 hs.

Miércoles 25

JUEGOS PRE-COLONIALES. Tarde de juegos ancestrales pre-coloniales a cargo de Miguel Callicur.

Komicam / Awarcuzen / kechucahue /Maucamilla /Palin / Limao

Jueves 26

CICLO DE CINE: «Hasta la Memoria Siempre». Fernando Birri. Ciclo de cine Latinoamericano Espacio INCAA

Viernes 27

MAPEO CHE. Registro impulsado por el Programa Nacional de Turismo Cultural «Los Caminos del Che». Presentación del CIRCUITO CURRUHUE, a cargo del Parque Nacional Lanín para su promoción como Patrimonio Cultural. Reproducciones en el Centro de Interpretación del Parque Nacional Lanín. Documental holandés «Che Leven En Erfenis van een revolutionair» de Erik Dijkstra.

Sábado 28

Cierre de la Semana del Che 2023 en La Noche de las Artes. La Pastera presente con la muestra «Cuando Ernesto soñó al Che» View this post on Instagram A post shared by "La Pastera" Museo Del Che (@lapasteramuseodelche)