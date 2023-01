“Chamamecero Serial”: la última novela de Rafaél Urretabizkaya que puede leerse como una fábula de la empatía

El señor Serial llega a Zapala en el último tren que llegará jamás a esta ciudad punta de riel. No es poca cosa, al contrario, este dato es uno de los ejes principales de la narración, de la cual Rafaél admite: “es la historia que tenía ganas de contar”. Editado en diciembre del 2022, este mes se sumó a la biblioteca de Salvaje Federal, la librería dedicada a difundir literatura escrita en las provincias.

Emotivo, sensible, lleno de momentos cotidianos, “Chamamecero Serial” es un relato músical, repleto de imágenes que recorren recuerdos de vecinos y amigos. La historia narra la llegada a Zapala del señor Benito Mario Serial, el Chamamecero, en el último tren. Desde el primer momento en que pisa tierra zapalina, Serial se hace notar. Durante el transcurso de los días que pasa en este pueblo, convive y colabora con la comunidad, respondiendo preguntas o solucionando problemas. No habla mucho, pero es muy escuchado. No es muy alto, ni musculoso, se le empieza a notar la pelada, y sin embargo, todas las mujeres lo quieren cerca. Los hombres también. Serial es de esas personas a las que uno siente que necesita a su lado, pase lo que pase.

“Se ojearon entre ellos con semejante miradazo pero al menos tuvieron lo que esperaban. Las palabras les cayeron planas por las frentes. No les salían preguntas y Serial les tiró un centro”. (p.13)

“La magia de Serial es apreciar las maravillas de los demás, de las palabras, la naturaleza. Él contempla, disfruta y se comunica de una forma especial”, explica su autor, y agrega: “Para Zapala ya viene el próximo tren, aquel de hace treinta años nunca fue el último. La relación del tren con toda la historia argentina y sus etapas, latiendo junto a la gente que iba poblando el contorno de las estaciones y se quedó ahí, esperando al próximo. Está instalado el deseo, no es poca cosa ser punta de riel”.

El tiempo del tren es un tiempo mítico, ilumina cosas no concluidas: “El tiempo mítico es simultáneo, todo pasa al mismo tiempo. Como decía Freire: “las cosas no son así, están así”. Lo que hace Serial es ayudar a caminar a la gente”, comenta Urretabizkaya. No por nada, Serial es correntino, lleva el chamamé en la sangre, tiene peces de río en el estómago, remienda zapatos en su tierra y sueños en la estepa. “No hay nada sobrehumano en Serial, su magia es la observación y el entendimiento”, señala.

Más allá de los sucesos que se narran en la novela, que versan sobre la tierra, la sequía, el orden natural de la vegetación, que esconde al hombre en toda su fragilidad, y del sueño de un grupo de pibes del club local de viajar a la costa y devolver a Zapala su salida al mar, el tema central es, sin duda, la vuelta a la empatía, a creer en las personas, en el poder de la conversación, el peso de las palabras y la levedad del lenguaje.

“En la conversación no hay límites para ir cada vez más hondo, más profundo, intercambiar modos de estar en el mundo y conocerlo desde la charla, darlo todo para decir lo que se siente”, dice Rafaél, y es que cada uno de nosotros contamos con nuestra propia cantidad de palabras para comunicarnos, y cuando no alcanzan, la productividad del lenguaje se pone alerta para dar cuenta del pensamiento, en este caso, del campo.

“(…)Eso a la vista. Eso digamos que es lo que ve el que ve hasta ahí. Eso digamos que está en la superficie. Eso digamos que tiene para los flojos de alma. Eso digamos y así muy etcéteramente, es lo que anda en el perímetro del ojo, sin comprometer otros órganos que siempre aportan a la comprensión de las cosas como pueden ser el corazón, la piel, las tripas, las tropas que por algo en Zapala hay regimiento, las suelas gastadas de las preguntas que caminan hace siglos”. (p.53)

La historia de Serial es conocida por todos los zapalinos. A quien le preguntes, algo conoce, algo escuchó decir, algo le contaron sus abuelos. La mística del chamamecero es estar presente de esa forma en el recuerdo de tantas generaciones. “Cuando estaba en Buenos Aires, trabajando con la compañía de títeres La Musaranga, estábamos haciendo autómatas, que son unos muñequitos articulados, y de fondo sonaba la radio con chamamé. Los compañeros llamaron para pedir una canción y ahí me dijeron que el conductor del programa se llama Serial, y le dicen Chamamecero Serial. En ese momento anoté el nombre y me lo llevé. Después, a medida que iba escribiendo, fui consultando a muchas personas: correntinos, zapalinos, entre otros, para sostener la veracidad del relato”, explica.

El libro salió en diciembre, editado por Brumana, a cargo de las escritoras Laura Rossi y Carlina Musa. En enero empezó a formar parte del catálogo de promoción de Salvaje Federal (Humahuaca 4007 – Caba) y en marzo se presentará oficialmente en Zapala, aunque ya se encuentra a la venta en esa ciudad, al igual que en Rosario y en librerías de San Martín de los Andes.