El fútbol femenino juvenil del Club Lácar comenzará la pretemporada el próximo lunes

El lunes 6 de febrero iniciará formalmente la pretemporada del fútbol femenino juvenil del Club Lácar, las categorías sub 12 a sub 16 comenzarán a entrenar en las instalaciones de lunes a jueves de 19 a 20 horas, mientras que la primera no tiene fecha confirmada. Foto – Gentileza

En cuanto a las inscripciones, se encuentran abiertas para todas las categorías, incluso la primera y todas las mujeres y chicas que deseen formar parte, deberán comunicarse al 2972 427-225 o acercarse al edificio céntrico que se encuentra en la intersección de las calles Rivadavia y Perito Moreno. Los entrenamientos de las juveniles se llevarán a cabo en el club y durante el mes de febrero, serán de lunes a jueves de 19 a 20 horas, mientras que para los meses siguientes, aún no hay fechas ni horarios estipulados.

Respecto a la primera, comenzarán los trabajos físicos en el mes de marzo, con el objetivo puesto en el Torneo de Junín de los Andes, que aún no confirmó su fecha de comienzo. Las chicas buscarán conseguir el ascenso a la Primera División A, para empezar a pisar fuerte en el fútbol regional.