«Métanse el partido en el ort… muchachos», dijo Eguía amenazando con bajarse de la candidatura a gobernador, pero después reculó

Carlos Eguía, candidato por el partido de los Libertarios, tuvo una editorial muy polémica, por los dichos, pero también porque asustó a los afiliados y seguidores al señalar esta mañana en el medio radial Cadena Uno que se bajaría de la candidatura a gobernador: «Hoy se termina mi carrera política. Quiero que quede claro, no tengo ganas que me cojudeen y agachar la cabeza», manifestó.

«En este momento tomé la decisión de no participar, de no ser gobernador ni candidato a gobernador por la provincia de Neuquén. Priorizo mi salud, mi vida, mi familia, priorizo un montón de cosas. Acá hay dos o tres pelotudos que se creen que porque tienen un sello se creen dueños de tu vida. No lo voy a permitir. Métanse el partido en el orto muchachos, no hablo de Javier Milei, voy a tener una reunión con él. He decidido a partir de este momento, dedicarme pura y exclusivamente al periodismo, porque insisto la política es una mierda absoluta. Es lo peor que existe en una persona», declaró.

Después de lanzar numerosos epítetos relacionados con el cansancio que le ocasionó indicar un nombre de un familiar como candidato a diputado nacional, sostuvo una y otra vez que todos «son una bosta, tengo dos o tres personas adentro de este movimiento que es una bosta. Son bostas, así nomás. Creen que tienen a Dios agarrado de los huevos. Hoy estoy muy caliente, pero mañana voy a contar paso a paso lo que grabé en una cena cuando me ofrecieron 800 mil dólares para acompañar a un candidato.

Finalizó su editorial diciendo «le voy a ir a decir a Milei en la cara porque él no tiene nada que ver, ni la gente de Javier, ni la gente de nadie. Así que muchachos váyanse buscando otro candidato a gobernador porque Carlos Eguía en este momento se va a dedicar plenamente al periodismo y métanse en el culo ese partido de mierda que tienen, por el que me tengo que arrastrar y decir todo que sí porque son una bosta».

Escuchá el audio completo de lo que manifestó Eguía en su programa de radio:

Momentos más tarde, el propio Eguía bajó los decibeles y tras ver las repercusiones de sus declaraciones dio marcha atrás. «Estoy más firme que nunca y vamos a ganar la provincia», indicó y lanzó un comunicado para tranquilizar a sus afiliados. Sapag lanzó y financió a un candidato para sacarle a votos a Rolo. Como la encuesta muestra que Rolo sigue creciendo ahora lo mandó a bajarse.



Mañana sale a la cancha un nuevo candidato "opositor" para intentar dividir el voto. También va a fracasar.

Se cae el Régimen Feudal!— Leandro Lopez (@lopezleandrog) February 2, 2023

Aseguró que «el acompañamiento de la gente, de nuestros equipos, y de mi familia, hace que cada día reafirme mi compromiso de seguir trabajando para mejorar la vida de los neuquinos». «Vamos a ser gobierno en Neuquén, porque estamos comprometidos y convencidos de que se puede vivir mejor», expresó.

En ese sentido, Eguía dijo que «no me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente».

«El 16 de abril, vamos a ganar la provincia y lograremos intendencias en toda la provincia. Los leones rugen cada vez más fuerte y eso lo sentimos en cada barrio, en cada localidad que visitamos, la gente está convencida de que somos la única alternativa en Neuquén», argumentó Eguía.

Por último, recordó que Javier Milei, estará en San Martín de los Andes en 25 de febrero, en donde realizará un acto unto a vecinos de diferentes ciudades de la provincia.