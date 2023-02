Falleció la ciclista inglesa que había sido embestida y su compañero está con pronóstico reservado: ¿hay seguridad vial para el cicloturismo?

El pasado martes 17 de enero, dos cicloviajeros ingleses sufrieron un violento incidente vial sobre la Ruta 40, a pocos metros del ingreso al camping Las Taguas. Allí, mientras se dirigían a nuestra ciudad, por motivos que se desconocen a ciencia cierta, fueron embestidos por un colectivo que circulaba en el mismo sentido.

De acuerdo al parte oportuno que emitió el cuartel de Bomberos de Villa Meliquina, los dos ciudadanos ingleses sufrieron heridas de diferente gravedad. Cuando arribaron al Hospital Dr. Ramón Carrillo, las heridas que presentaban eran mucho más graves de lo que inicialmente se suponía.

Lamentablemente, después de 20 días de estar internada en terapia intensiva, con un cuadro muy complejo de salud, la mujer falleció. RSM habló con el vicedirector del Hospital Dr. Ramón Carrillo, Juan Cabrera, quien manifestó que «la mujer presentaba numerosas fracturas, tenía muchas heridas graves. Había sido operada, pero los politraumatismos con los que llegó al hospital, eran muy graves. El impacto había sido muy violento, por lo que las heridas que tenía Rachel, de 38 años, eran muy importantes, no solo una fractura de cadera», indicó.

En cuanto a su compañero de viaje, también de 38 años, Cabrera sostuvo que «él sigue en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Ya se le realizaron varias cirugías y continúa grave».

Vale mencionar que en estos 20 días, las autoridades locales se lograron comunicar con sus familiares. «Hemos trabajado mucho con los familiares, en la contención, con las autoridades de la embajada en nuestro país, realizando cada trámite administrativo, pero sobre todo humano, en medio de todo este proceso. La familia continúa acá en la ciudad a la espera de la mejoría del paciente que continúa internado en nuestro hospital», explicó Cabrera.

¿HAY SEGURIDAD VIAL PARA EL CICLOTURISMO?

Vale mencionar que San Martín de los Andes, con las rutas de la región, especialmente la Ruta de los Siete Lagos, fue declarada en el pasado mes de mayo, como la Capital Provincial del Cicloturismo. Lo que se buscó con esta acción es reafirmar el posicionamiento de la ciudad del sur neuquino, como el principal centro turístico, no solo de la provincia sino del país.

De acuerdo a estimaciones realizadas por la Secretaría de Turismo entre 10 y 15 mil ciclistas transitan por la región por temporada y se impulsaron una serie de mejoras de equipamiento e infraestructura como la ciclovía que llegará hasta Villa La Angostura, que vale mencionar, aún está suspendida.

Mientras se terminaba de dar forma al proyecto en el que se declaraba a San Martín de los Andes como Capital Provincial del Cicloturismo, allá por enero del año 2022, la Asociación de Guías de Cicloturismo de nuestra ciudad, se envió al Jefe zonal Distrito 12 de Vialidad Nacional Alejandro Arruiz una carta en la que se solicitaba que se prevea la colocación de cartelería preventiva de presencia y sobrepaso de ciclistas en la Ruta 40, en el tramo de los 7 Lagos.

La cartelería es necesaria para concientizar a los automovilistas de la presencia de ciclistas en la ruta y la distancia adecuada de sobrepaso dado que, a pesar de estar enmarcadas como vehículos en la Ley Nacional de Tránsito, “las bicicletas- y los ciclistas- siguen siendo menospreciados por los conductores que creen, equivocadamente, que tienen prohibido circular por las rutas”, aseguraron desde la Asociación.

Flavio Bonilauri, uno de los integrantes de la mencionada institución, expresó que «hace rato que venimos pidiendo mejoras y mayor seguridad en cuanto a la instalación de la cartelería y demás. Nosotros, como Asociación de Guías de Cicloturismo, como guías del Parque Nacional Lanín, como comerciante, ya que tengo una empresa de cicloturismo, donde alquilo bicicletas para hacer la Ruta de los Siete Lagos también, estoy directamente vinculado a este tipo de turismo en la región y vemos que hay una falla grande en ese sentido».

«La Ruta de los Siete Lagos es utilizada por cientos de empresas, por miles de ciclistas y no vemos que hayan carteles indicadores entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura que indiquen justamente que dicha ruta es también utilizada para tales fines. A Vialidad Nacional con notas les venimos pidiendo hace rato, a Parques Nacionales, también le solicitamos lo mismo. La ruta pertenece a Vialidad Nacional y hasta con carta expresa al director le enviamos. No sabemos qué pasa, si hacen oídos sordos, si no les interesa o qué. Lo que buscamos es que la ruta tenga carteles donde se indique que hay que respetarle al ciclista el metro y medio de distancia. Hace años que no se hace nada de nada, hasta la famosa ciclovía que iba desde la Costanera hasta Catritre quedó suspendida», explicó el empresario.

Vale mencionar que los incidentes viales como el que les ocurrió a los ciclistas ingleses vienen siendo cada vez más repetitivos. De hecho, el pasado sábado también se registró un incidente vial donde un automovilista encerró a una ciclista que terminó cayendo en la banquina, presentando importantes heridas en su cuerpo.