Registran la presencia de un puma en la zona de Quillén. Vídeo

El Parque Nacional Lanín informó en las últimas horas sobre la presencia de un puma en la zona del Centro de Informes del PNL en Quillén, Zona Norte.

El hallazgo lo registraron el Guardaparque Marcos Currumil y la Voluntaria Veronica Barriga.

Como suele suceder, desde Parques indicaron cuáles deben ser las medidas precautorias a tomar por parte de las y los visitantes, en el excepcional caso de que nos encontremos en alguno de los senderos o áreas recreativas con un individuo de esta especie.

Si ve un puma:

Los pumas suelen evitar la confrontación. No lo acorrale. Déjele una vía de escape.

Mantenga la calma y no corra.

Permanezca firme y de frente al animal, buscando contacto visual con él.

Alce a los niños para que no corran.

Nunca de la espalda al puma y camine despacio, hacia atrás, mirándolo a los ojos.

Intente parecer de mayor tamaño, levantando los brazos, agitando camperas, y manteniéndose erguido y en posición vertical.

No se siente ni se agache.

No se trepe a un árbol ni a una roca.

No se aproxime al animal, especialmente si se está alimentando o con crías.

Si está en un vehículo, no se baje a seguirlo.

Si el puma se vuelve agresivo:

No le dé la espalda ni saque su vista de él.

Grite fuertemente, exagerando los ademanes.

Informar de manera urgente al Guardaparque del área, centro de informes o responsable del área de acampe.