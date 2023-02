Miembros de ATE Verde y Blanca protestaron por el despido de una empleada municipal

Este lunes, miembros y trabajadores nucleados en el gremio ATE Verde y Blanca se movilizaron y manifestaron en la rotonda del barrio El Arenal por el despido de una empleada municipal. La mujer cesanteada fue la protagonista de los incidentes que se vivieron el 29 de julio cuando de enfrentaron en la puerta del municipio las dos facciones de ATE.

En virtud del reclamo, desde el municipio informaron que el pasado viernes 10 de febrero, se emitió el decreto de cesantía de Virginia Piercamilli (0464/23) y en consecuencia fue notificada. El mismo se corresponde con el incurrimiento de la agente en inasistencias injustificadas.

En la información suministrada desde la Municipalidad se explica que «el proceso administrativo que fue llevado adelante se informa que no existe justificación para su no concurrencia al trabajo, ya que no se encontraba cubierta por ninguna tutela sindical que implicara contar con una licencia activa, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo vigente».

El 9 de agosto de el 2022 la agente fue notificada e intimada a retomar sus tareas habituales en un plazo de 48 horas, ya que su pedido de renovación de licencia había sido rechazado. Esta intimación fue omitida por la agente, bajo apercibimiento de ser considerada esta acción como un abandono de servicio.

Pese a haberse agotado el reclamo en su vía administrativa, la agente cuenta ahora con la vía judicial abierta para efectuar el reclamo que crea correspondiente.

La cesantía se efectúa por inasistencias injustificadas que excedieron los 10 días, considerando su accionar como un abandono de trabajo, enmarcado en el CCT de nuestra ciudad.