El verano 2023 cierra con imperdibles propuestas culturales

Como todos los jueves, RSM te acerca un resumen de todo lo que hay para ver y disfrutar este fin de semana en San Martín de los Andes en materia cultural. Esta vez, hay muchas novedades cinematográficas, una propuesta de poesía y danza, y una gran fiesta gaucha.

Este sábado 25 de febrero llega la Fiesta Gaucha Cordillerana en Cordones del Chapelco. Con entrada libre y gratuita, tendrá lugar de 10 a 20 horas, en el playón del barrio. Habrá música en vivo, grupos y danza folklórica, feria gastronómica, Punto Saludable del Hospital Ramón Carrillo, espacio de juego para Infancias a cargo del CDI Aitué, destrezas gauchas (vuelta al palo y carrera de tambores) y un cierre a puro baile y chamamé.

Espacio Trama

Jueves 23, a las 21.30hs, llega el espectáculo de poesía y danza “Mover la lengua”. Una invitación a bailar textos en un evento que mezcla la poesía con la danza. Una apuesta multidisciplinaria que incluye a poetas, lectores, músicos y bailarines. El escenario es un ring donde los bailarines son desafiados a interpretar textos con el cuerpo. Participan poetas, lectores de todo tipo de textos, que leen en vivo y también suenan audios grabados. Además hay un DJ que interviene sus voces y pasa música para que bailen todos. Se invitan artistas y las personas del público se pueden anotar de manera espontánea para leer y bailar.

Mover la Lengua es un proyecto experimental. Se trata de juntarnos e inventar un espacio donde compartir lo que nos mueve, una propuesta para escucharnos, preguntarnos sobre la música de las palabras y averiguar qué dice el cuerpo.

Además, el viernes 24, a las 22hs, la banda sanmartinense “El Salto” dará un show musical en vivo, con entradas que ya se encuentran a la venta. Entre covers y temas propios, el grupo sigue creciendo y consolidandose en la escena musical local.

Finalmente, el sábado 25, a las 20.30hs, la noche en Trama comienza con el show de circo de Cristal, para divertir a toda la familia, y concluye con el recital en vivo de la banda local “Nimbus”, junto a “Coffee Exe”, también con entradas disponibles para compra anticipada.

Cartelera de cine

A las 18 hs, para que los chicos disfruten antes del comienzo de clases, llega el estreno de “LAS MOMIAS Y EL ANILLO PERDIDO”, con le regreso del mundo animado al cine del Centro Cultural Cotesma. “En las entrañas de la tierra, ¡existe una ciudad de momias! Por mandato imperial, la Princesa Nefer debe casarse con Thut, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio; Nefer porque ansía la libertad, y Thut porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables: Thut deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el Faraón le ha otorgado; si algo le ocurriera a este, Thut perdería los ojos y la lengua. Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único: ¡un anillo de boda real egipcia! Thut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. Le acompaña Sekhem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo, y Nefer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes: enamorarse”.

A las 20:15hs, a través de la Red Espacios I.N.C.A.A., se estrena la comedia dramática “LAS FIESTAS”, protagonizada por Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz. “Sergio, Mali y Luz aceptaron a regañadientes ir a pasar la Navidad al campo junto con su madre; un poco por la culpa que les da negarse cuando acaba de salir del hospital después de un infarto, un poco porque no les viene mal escapar de sus frustraciones, un poco pensando en la herencia que recibirán en un futuro ya no tan lejano. Una vez allí, entre comidas, paseos, fiestas de pueblo, códigos compartidos, cosas dichas a medias y discusiones a gritos, las tensiones irán subiendo. Pero, con todo, quizás los hermanos estén allí porque, aunque no puedan reconocerlo, también quieren estar juntos”.

A las 22:30hs, continuamos disfrutando la última propuesta de Marvel: “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”. De jueves a domingo en 2D Subtitulada, Martes y Miércoles en 2D Castellano. Para mayores de 13 años. “La pareja de superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa. Junto a los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, mientras interactúan con extrañas nuevas criaturas y se embarcan en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que pensaban que era posible”.