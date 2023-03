El próximo lunes arrancan las clases en la escuela de actuación de Mariano Tenaglia

Ansiosos por retomar estos espacios de encuentro y aprendizaje, los grupos de diferentes edades comienzan a prepararse para iniciar las clases el próximo 6 de marzo. Con espacios para niños, adolescentes y adultos, la escuela de actuación de Mariano Tenaglia ofrece una clase abierta de prueba para que experimenten aquellos que se acercan por primera vez.

Según aclara el actor y profesor, para aprovechar estas clases abiertas solo hay que anotarse, comunicándose al 2944 240339. En estos encuentros, la premisa es obtener un panorama general de lo que se podrá aprender y vivir a lo largo del año, los métodos de aprendizaje y los recursos: “esto no es un taller de teatro, es un estudio de actuación. Como dijo un alumno alguna vez: vos vas y experimentas, por eso es un estudio. Nosotros te damos las herramientas y vos las utilizas según tu edad, tu estado de ánimo y tu vida”.

Las clases de adultos duran 3 horas, y las de los jóvenes y niños, alrededor de 2 horas y media. Durante ese tiempo, se hacen ejercicios y se sigue una estructura de calentamiento, concentración y trabajo, según la etapa de aprendizaje en la que se encuentra cada grupo. “Con el grupo de niños es mucho más fácil trabajar, porque son profesionales del juego y de la imaginación. La actuación es un juego, con diferentes niveles. Y ellos son expertos en vivir de verdad todo lo que se les propone”, explica Tenaglia.

“En estos juegos de actuación, en el caso de los adultos, en un momento vos te encontrás con vos mismo, limpio, sin nada de esas cosas que hacen que encajemos en roles o espacios del día a día. A veces duele, a veces no, pero es muy interesante, ayuda mucho a vivir el aquí y ahora. Eso lo vas entrenando para poder aplicarlo en la cotidianidad, es una herramienta de registro para ver dónde uno está parado”, comenta el profesor.

“En el caso de los adolescentes, esta práctica es super positiva. Yo siempre digo que a mí me salvó la vida. Empecé como un mecanismo de búsqueda personal, para que me escuchen, para hacerme ver, y después me enamoré profundamente. El estudio, actualmente, tiene un porcentaje altísimo de adolescentes que asisten, más de 60 alumnos. Les hace muy bien, les muestra dónde están parados, quién son”, cuenta.

Para inscribirse a los grupos de teatro, a las clases de prueba o para consultar más información sobre la escuela de actuación de Mariano Tenaglia, se pueden comunicar al 2944 240339 o seguir las novedades por Instagram en (@actuación_marianotenaglia).