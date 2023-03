Estas son las escuelas que no comenzaron las clases por problemas edilicios

Tal como se había anticipado, algunas instituciones educativas de nuestra ciudad no pueden iniciar el ciclo lectivo 2023 por deficiencias en sus instalaciones. Tal es el caso de la Escuela 89, que finalizó el 2022 con una fuga de gas, la Escuela 86, que aún continúa en obra, y la Escuela Especial 8 que presenta varios problemas de agua y gas. Asimismo, si bien se habilitó ayer el edificio del Jardín 63, todavía no se entregó la obra finalizada, por lo que hoy no comienzan las clases, allí.

Así estaba la Escuela 89 en el día de ayer (foto: RSM)

Respecto a la Escuela 89, del barrio Tiro Federal, en donde también funciona la Escuela Para Adulto (EPA), en el día de hoy va a realizar una visibilización hasta el municipio porque, después de que se detectara una fuga de gas en el mes de diciembre, aún no se habilitó el medidor para poder contar con el servicio. Además, reclaman el cambio de los vidrios rotos, la colocación de puertas de aluminio en las salidas de emergencia del gimnasio y el arreglo del playón externo. Todas obras comprometidas en el 2022 en las que no hay avance.

Escuela 86 (foto: RSM)

Por su parte, la Escuela 86, ubicada en la Vega Maipú, también anunció que se manifestará en la ruta porque se demoraron las refacciones de la cocina y baños. Como no se puede usar el edificio histórico se había comprometido un trailer, que llegó ayer y recién hoy se va a realizar la instalación eléctrica y la prueba de que funcionan los sistemas de calefacción.

En el caso de la Escuela Especial 8, continúan desde el año con un problema en el suministro del agua. Se había informado la necesidad del cambio de los tanques, pero recién hace 6 días comenzaron los trabajos. Esto también implica cambiar el sistema para la descarga de los sanitarios de los estudiantes para que sean accesibles.

A esta situación, se sumó que, en el día lunes, al ingresar al establecimiento, los directivos notaron que no había gas. “Llamamos a distrito y a mantenimiento escolar, pero recién ayer realizaron una revisión y descubrieron la falta de un regulador”, indicó la directora y agregó que también se requiere las obras del cerco perimetral y una puerta de emergencia que no está colocada.