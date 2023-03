El Hotel Patagonia Plaza será el escenario de una charla informativa sobre Salud que brindará el Pro junto con Comunidad Neuquinizate

El espacio que tiene como candidata a intendente a Monín Aquín brindará hoy a partir de las 18 horas una charla informativa en el Hotel Patagonia Plaza con el tema centralizado en el sistema de salud. Estará acompañada por varios profesionales, entre ellos, Luciana Ortiz Luna, candidata a diputada nacional por el partido Comunidad Neuquinizate que lidera Rolando Figueroa. Foto – Gentileza

La candidata por el Pro y Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) estará presente junto con Sergio Wisky, diputado Nacional de mandato cumplido y referente del segmento nacional de Salud del Pro; Rodolfo Laffitte, ex secretario de Modernización de la provincia; Luciana Ortiz Luna, candidata a diputada nacional y ex directora del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN); Daniel Daglio, miembro del partido y segmento de Salud y Rodrigo Castañeda, miembro del segmento nacional de Salud del Pro. El motivo es informar acerca del sistema de Salud de nuestra localidad y provincia de Neuquén, sumando distintas propuestas y capacitaciones para brindarle a la comunidad. «La jornada, la ideó el médico Rodrigo Castañeda, es para prepararse para escuchar cosas que por ahí no caigan bien», comenzó Ortiz Luna. Respecto a esta declaración, menciono la desigualdad que hay en el área y la falta de trabajo en la misma, con algunas falencias que hay que mejorar.

A su vez, la candidata a diputada remarcó que se tratarán temas relacionados con la accesibilidad, derivaciones, haciendo mención a que una intervención por un infarto debe ser tratado en Neuquén, siendo imposible de hacerlo en nuestra localidad, la calidad de existencia, la tecnología y otros que competen al sistema en San Martín de los Andes. Por otro lado, apuntó contra la construcción del nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo, aclarando que tiene falencias en cuanto al acceso, sabiendo que hay detalles que no se tuvieron en cuenta, remarcando el acceso de los pacientes, ambulancias y colectivos. «Los pacientes no deberían tener problema para acceder a un hospital, ya tienen un problema de salud, son cosas que no pueden pasar, hay que facilitar las vías de acceso al hospital», continuó. Además, enfatizó en la falta de profesionales, destacando que no llegan debido al inconveniente que hay para conseguir un alquiler para asentarse en la ciudad.

Respecto a las maquinarias, resaltó la falta de un resonador y que no hay elementos de alta tecnología y la carencia en cuanto a los insumos, sabiendo que hace poco tiempo, la falta de yesos era una realidad en la provincia y como mencionó la profesional, hubo falta de Amoxicilina. Por otra parte, continuó aclarando la importancia de los traslados vía aérea por las largas distancias que hay entre nuestra ciudad y la capital neuquina, corriendo el riesgo de agravar la situación del paciente. «Las derivaciones se siguen realizando a Neuquén y lamentablemente sigue siendo por tierra», aclaró. Además, recordó la falta de conectividad entre el trayecto, que ante una hipotética emergencia en una de las ambulancias de traslado y en ciertos puntos del mismo, complicaría la comunicación en caso de solicitar ayuda de manera urgente.

Por último, recordó con tristeza su salida del SIEN en julio del 2020, sistema de la que es la creadora y que no fue invitada al décimo aniversario del mismo. Además, manifestó que la base de ese sistema en nuestra localidad permanece cerrada, con el rodado en la capital y con cargos que no fueron ocupados. «Comienzan a actuar una vez que son escrachados en los medios», declaró sobre la actual gestión del SIEN