Abogado denunció que en La Angostura por las redes sociales se promueven la prostitución y la venta de drogas

Preocupante denuncia de un abogado penalista que realizó una investigación sobre la venta y comercialización de drogas en Villa La Angostura, incluyendo pruebas en donde se menciona también a la localidad de Bariloche.

El abogado penalista se llama Cristian Pettorosso y está radicado hace unos cuantos años en Villa La Angostura y según lo que relató al portal de noticias LaAngosturaDigital comentó que “a propósito del tema drogas, tuve una reunión con la secretaria de Desarrollo Social y otros funcionarios de la cartera, donde puse en conocimiento (con muestras de evidencias distintas como capturas de pantalla, fotografías, videos y hasta testimonios) de consumo y venta de estupefacientes, armas de fuego, y prostitución juvenil, como el caso de algunas chicas adolescentes que incluso hoy cursan el secundario”.

En la denuncia confirmó que “les mostré cómo están vendiendo marihuana, cocaína, metanfetaminas, clonazepam, LSD, cristal, etc. y hasta con servicio de delivery, en autos y motos”, en los siguientes precios; marihuana (precio promedio 3.000 pesos el gramo), cocaína (8.000 pesos el gramo), paco, éxtasis, LSD, hongos alucinógenos, metanfetaminas (cristal, 15.000 pesos el gramo), pastillas Clonazepam, y todo con reparto a domicilio.

Pettorosso explicó que “fue todo hablado, sin registros audiovisuales ni firmas de actas, pero la denuncia está hecha igual, porque la reunión se hizo, y las autoridades tomaron formal conocimiento de lo que está pasando. Ahora ya no pueden decir que no tenían conocimiento, porque yo lo ventilé por imperio de ley, como auxiliar de Justicia. También les mostré a las autoridades de Desarrollo Social, tres videos -de otros que tengo- de adolescentes de tres colegios secundarios (dos públicos, y uno privado) consumiendo marihuana y cocaína en el denominado “UPD”. Esos videos, obviamente, no los puedo pasar públicamente, porque involucran a menores de edad. La droga está matando a nuestra juventud”.